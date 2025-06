Pronostico Chelsea-Los Angeles FC: non mancano le insidie per i Blues

Chelsea-Los Angeles FC è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis.

Nella lunga stagione che si è da poco conclusa il Chelsea è riuscito a centrare i due obiettivi principali che si era prefissato la scorsa estate: tornare in Champions League e sollevare un trofeo, in questo caso la Conference League, torneo in cui i Blues non hanno avuto praticamente rivali pur scendendo spesso in campo con le seconde linee e schierando elementi delle giovanili. Può dunque ritenersi soddisfatto Enzo Maresca. Il tecnico italiano ha riportato serenità in un ambiente infuocato e dato una forma ad una squadra che negli ultimi due anni non aveva mai ingranato nonostante una rosa costosissima e lunghissima.

I londinesi, che il Mondiale per Club l’hanno vinto nel 2021 (anno in cui trionfarono per la seconda volta nella loro storia in Champions League), non giocano dallo scorso 28 maggio, il giorno della finale di Conference vinta contro gli spagnoli del Betis, ribaltati 4-1 nel secondo tempo. Nel complesso gli uomini di Maresca hanno terminato la stagione in crescendo: 8 vittorie nelle ultime 9 partite disputate tra le varie competizioni, che sono valse anche la rimonta in campionato (i Blues hanno chiuso quarti a quota 69 punti).

Maresca getta subito nella mischia Delap

Il girone in cui sono stati sorteggiati al Mondiale non è di quelli impossibili: oltre al Flamengo ci sono pure i tunisini dell’Esperance Tunisi ed il Los Angeles FC. Il Chelsea debutterà proprio con il club californiano, che un anno fa ha salutato Giorgio Chiellini – oggi dirigente della Juventus – ed ha arruolato l’ex Milan Giroud (in rosa figurano anche l’ex Tottenham Lloris e l’ex Roma Under).

I losangelini sono stati gli ultimi a qualificarsi in ordine di tempo: decisiva la vittoria per 2-1 sul Club America nel playoff dello scorso 1 giugno, deciso da un gol di Bouanga nei minuti finali del secondo tempo supplementare. In MLS non perdono da aprile – sono tredicesimi nella classifica generale, a quota 26 punti – e nell’ultimo match disputato hanno battuto 3-1 lo Sporting Kansas City. Contro il Chelsea Giroud partirà verosimilmente dalla panchina – non è titolare – pronto ad avvicendarsi con l’ex St. Etienne Bouanga (a quota 8 gol in MLS). Maresca invece sembra orientato a dare subito fiducia al nuovo acquisto Delap, che si è messo in mostra con l’Ipswich Town nell’ultima Premier League.

Come vedere Chelsea-Los Angeles FC in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Chelsea-Los Angeles FC è in programma lunedì alle 21:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Chelsea e Los Angeles FC verrà trasmessa anche da Mediaset su Italia 1 (canale 106 e 106 del digitale) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Il Chelsea, nonostante non giochi da tre settimane, farà valere la sua superiorità tecnica e probabilimente si aggidicherà i primi tre punti nella manifestazione. Non è da escludere, tuttavia, che il Los Angeles FC riesca a segnare almeno un gol: in MLS sono una delle squadre più prolifiche (30 reti in 16 partite).

Le probabili formazioni di Chelsea-Los Angeles FC

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Madueke; Delap.

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Tillman, Igor Jesus, Delgado; Ordaz, Ebobisse, Bouanga.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1