Pronostico Botafogo-Seattle Sounders: più forti del fattore campo

Botafogo-Seattle Sounders è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 04:00: pronostico, tv e streaming gratis.

La scorsa è stata una stagione davvero storica – e forse per certi versi irripetibile – per il Botafogo, capace di realizzare una sensazionale “doppietta” e sollevare nel giro di poche settimane sia il trofeo del Brasileirao, il massimo campionato calcistico brasiliano, sia l’ambitissima Copa Libertadores. Proprio grazie a questo trionfo il Fogao ha staccato il pass per il Mondiale per Club 2025, dove avrà la possibilità di confrontarsi con squadre del calibro di PSG e Atletico Madrid.

Sì, i bianconeri non sono stati fortunati nel sorteggio, dal momento che nello stesso raggruppamento ci sono due big del calcio europeo, tra cui i campioni d’Europa in carica, nettamente favorite per la qualificazione agli ottavi di finale. Motivo per cui non bisognerà assolutamente sbagliare l’esordio contro l’avversario sulla carta meno competitivo del gruppo, i Seattles Sounders, vincitori della Concacaf Champions League 2022 ed ormai una realtà della MLS. Il Botafogo è ripartito un po’ a rilento quest’anno, dopo aver perso qualche pezzo pregiato (Luiz Henrique, finito allo Zenit in Russia) nello scorso mercato estivo. Gli uomini di Renato Paiva sono solamente sesti nella classifica del Brasileirao ed in Libertadores hanno dovuto attendere l’ultimo turno della fase a gruppi per qualificarsi agli ottavi.

Seattle senza il suo bomber

Il momento critico, però, sembra essere alle spalle: il Fogao ha vinto tutte e tre le ultime partite tra Brasileirao e Libertadores ed arriva a quest’appuntamento in fiducia.

Seattle, invece, ha rimediato due sconfitte nelle ultime due giornate di MLS, incassando 6 reti complessive con Minnesota e Vancouver. La squadra di Brian Schmetzer attualmente gravita comunque in zona playoff, avendo ottenuto 26 punti in 13 partite. Le speranze di strappare la qualificazione sono minime, anche a causa dell’assenza di uno dei loro migliori giocatori, l’attaccante Jordan Morris, fermo da un mese per un infortunio.

Come vedere Botafogo-Seattle Sounders in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Botafogo-Seattle Sounders è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 04:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Il Botafogo non dovrebbe toppare l’esordio con Seattle, nonostante il match si giochi proprio nello stadio dei Sounders. La squadra di Paiva punta principalmente sulla difesa, come dimostrano i 7 gol subiti in undici giornate di Brasileirao (ha fatto meglio solo il Flamengo). Il numero delle reti complessive potrebbe essere dunque inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Botafogo-Seattle Sounders

BOTAFOGO (4-3-3): John Victor; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Freitas, Gregore, Savarino; Artur, Igor Jesus, Cuibano.

SEATTLE SOUNDERS (5-4-1): Frei; A. Roldan, Gomez Andrade, C. Roldan, Ragen, Tolo; de la Vega, Vargas, Rusnak, Kent; Jesus Ferreira.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0