Inizierà questa notte il Mondiale per Club. E se in un altro articolo vi abbiamo parlato dei possibili marcatori che nella giornata di domenica, appunto, potrebbero trovare la via della rete, analizzando le gare in programma lunedì, ecco a voi quelle che sono le nostre scelte.

Un’altra giornata con tre partite. E iniziamo con Palmeiras-Porto. Non c’è, in questo caso, una formazione che possiamo definire favorita. Sono due squadre che per motivi diversi hanno ottime possibilità di fare risultati pieno. Quindi ci aspettiamo, ovviamente, una sfida davvero equilibrata, una sfida che potrebbe anche regalare una rete di Estevao, attaccante dei brasiliani. Nel corso delle ultime sei partite con la maglia del suo club, ha segnato cinque gol. Inoltre è anche abbastanza riposato visto che nella seconda gara della propria nazionale non ha giocato. Giovanissimo, ha un valore di mercato secondo molti che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Quindi occhio alla possibilità che lo stesso possa trovare la via della rete in questo match.

Pronostici Mondiale per Club: i marcatori del 16 giugno

Gioca anche il Chelsea. La squadra di Enzo Maresca vuole partire con il piede giusto. Una sfida che i Blues dovrebbero vincere contro i Los Angeles dell’ex Giroud. In attacco tutti gli occhi sono puntati su Palmer. Ma in questa nostra scelta ci affidiamo a chi giocherà da prima punta, unico riferimento offensivo nel 4-2-3-1 che il tecnico italiano ha in mente di fare. Quindi Jackson, per noi, ha maggiori opportunità nel corso del match di trovare la via della rete. Di conseguenza scegliamo lui.

Chiudiamo la tripletta del lunedì con Igor Jesus, attaccante del Botafogo. Contro i Seattle Sounders i brasiliani sono ovviamente favoriti. E il loro centravanti, uno dei più esperti in Brasile, potrebbe continuare a segnare così come ha fatto non solo all’inizio della stagione ma anche in Libertadores. Insomma, un giocatore completo che ha voglia di farsi conoscere in tutto il mondo.

Quindi, senza contare Jackson – che ancora su GoldBet non è quotato – Estevao e Igor Jesus hanno un valore, come marcatori plus, di 8,05 volte la posta.