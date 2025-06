Pronostici Mondiale per Club: i marcatori del 15 giugno

Mondiale per Club, ecco le prime partite importanti della manifestazione che inizierà negli Stati Uniti. I pronostici per i marcatori per le partite del 15 giugno

Inizia il Mondiale per Club. Tanto decantato quanto desiderato. Forse. L’hype non è granché, almeno da queste parti e nemmeno in America a dire il vero. Ma ci sono comunque delle partite interessanti e poi si sa, alla fine, tutti quando giocano vogliono vincere.

Non ci sarà Cristiano Ronaldo, purtroppo per il presidente della Fifa Gianni Infantino che sperava di poter avere il campione portoghese con un’altra squadra. E invece nulla, lui rimarrà all’Al Nassr e quindi niente possibilità di vederlo in campo. vabbè, questi sono altri discorsi che a noi interessano poco, in questo articolo andiamo a vedere insieme chi, nel corso di queste prime tre partite, potrebbe trovare la via della rete.

Pronostici Mondiale per Club: ecco i marcatori

La prima partita sarà quella tra l’Al Ahly e l’Inter Miami. Sì, perché se non c’è Ronaldo c’è Messi – insieme a Suarez e compagnia bella – pronto a cercare di mettere in bacheca questo ulteriore trofeo della sua carriera. Difficile, diciamolo chiaro, con le squadre europee c’è oggettivamente poco da fare. Ma la Pulce cercherà di trascinare i suoi compagni in questa prima partita con almeno una rete. Nell’ultimo periodo, in MLS, è tornato a segnare con una certa regolarità mettendosi alle spalle alcuni problemi fisici. Quindi occhio, di lui ci si può fidare sempre.

Debutto anche per il Bayern Monaco, in una gara che potrebbe anche finire in goleada contro l’Auckland City. Sì, ok, Kane segnerà sicuro ma a livello di quota (1,10) ci pare proprio ridicolo inserirlo. Vedendo invece come sono andate le partite di Nations League, è ovvio che un nome che di diritto può entrare nelle nostre scelte è quello di Goretzka. Inserimenti e tiri in porta sia nella semifinale che nella finale per il terzo e quarto posto non sono mancate, quindi ci affidiamo al centrocampista, molto abile dentro l’area di rigore avversaria.

Infine, chiudiamo il cerchio con il primo vero e proprio big match: quello tra il Psg, fresco campione d’Europa, e l’Atletico Madrid di Simeone. Sulle ali di un entusiasmo clamoroso per una vittoria mai in discussione contro l’Inter, e anche per via di una freschezza atletica che di solito in queste partite di fine stagione manca, non possiamo che scegliere l’ex Napoli Kvara. Una sua rete in questa partita ci sta tutta.

Quindi, ricapitolando: Messi marcatore plus, Goretzka marcatore plus e Kvara marcatore plus, su GoldBet, hanno un valore di 10,56 volte la posta.