Pronostici MLS 14-15 giugno: la capolista rischia senza due giocatori chiave

MLS, il massimo campionato nordamericano va avanti senza soste nonostante la concomitanza con il Mondiale per Club: i pronostici sulle gare della notte.

Nel fine settimana in cui negli Stati Uniti prende il via il Mondiale per Club in MLS si continua a giocare: niente sosta per il massimo campionato nordamericano, con la Week 19 spalmata su tre giorni. Tutte le squadre in campo, eccetto le tre che prenderanno invece parte alla rassegna internazionale: Seattle Sounders, Inter Miami e Los Angeles FC.

Il maggior numero di partite si gioca nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno. Si comincia con il duello tra il St. Louis City e i Los Angeles Galaxy, due squadre che finora hanno avuto un rendimento oltremodo deludente. Soprattutto per quanto riguarda i losangelini, detentori del titolo ma momentaneamente ultimi nella classifica generale: di questo passo i playoff resteranno una chimera. I Galaxy hanno ottenuto il primo successo soltanto nell’ultimo turno di MLS, mettendo fine al digiuno con la vittoria per 2-0 contro il Real Salt Lake. Non se la passa benissimo neppure St. Louis, che da marzo in poi ha conquistato i tre punti a malapena in un’occasione: contro la difesa più battuta del torneo – la peggiore insieme a quella del DC United – anche l’attacco non proprio prolifico degli uomini di David Critchley dovrebbe riuscire a sbloccarsi in una partita che promette più di due gol complessi ed almeno uno per parte.

Trasferta rischiosa per i Vancouver Whitecaps, in cima alla classifica generale con 35 punti: non sono poche le insidie in casa dei Columbus Crew, perché i canadesi in questo match non potranno contare su alcuni elementi importanti come Berhalter e White. Un eventuale passo falso, insomma, non sarebbe una sorpresa.

Le previsioni sulle altre partite

I Philadelphia Union cercheranno di approfittare di un possibile inciampo di Vancouver: imbattuti ormai dallo scorso aprile, dovrebbero agguantare l’ennesimo risultato positivo contro Charlotte, che in trasferta ha totalizzato solamente 7 punti.

Gli Houston Dynamo, invece, hanno la possibilità di voltare pagina dopo la sconfitta casalinga con Kansas City, la prima dopo quattro giornate: Montreal, penultimo, non fa paura, dal momento che finora il club canadese ha conquistato 8 punti in 17 partite ed il suo unico successo è stato quello dello scorso 11 maggio a New York contro il City. Va a caccia di riscatto pure Orlando: la squadra guidata dal colombiano Oscar Pareja ed in cui milita l’ex Atalanta Muriel tenterà di dimenticare i due k.o. di fila con Atlanta e Chicago in casa dei discontinui Colorado Rapids, appena battuti da Austin davanti al proprio pubblico. Eviterà con ogni probabilità la sconfitta anche Minnesota: da quando è iniziata la regular season Yeboah e compagni hanno perso soltanto tre volte e dovrebbero riuscire a contenere pure San Diego, altra squadra che come lo United frequenta ormai l’alta classifica (entrambe hanno 30 punti).

Per chi volesse guardare al mercato dei gol, la nostra scelta è su Chicago Fire-Nashville e Real Salt Lake-DC United, due partite che dovrebbero riservare almeno tre reti complessive.

MLS: possibili vincenti

Philadelphia Union o pareggio (in Philadelphia Union-Charlotte)

Houston Dynamo (in Houston Dynamo-Montreal)

Columbus Crew (in Columbus Crew-Vancouver Whitecaps)

Orlando City o pareggio (in Colorado Rapids-Orlando City)

Minnesota United o pareggio (in Minnesota United-San Diego)

Le partite da almeno tre gol complessivi

St. Louis City-Los Angeles Galaxy

Chicago Fire-Nashville

Columbus Crew-Vancouver Whitecaps

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

St. Louis City-Los Angeles Galaxy

Chicago Fire-Nashville

Real Salt Lake-DC United

La partita da meno di tre gol complessivi

Austin-New York Red Bulls

Comparazione quote

La vittoria dei Columbus Crew è quotata a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” in St. Louis City-Los Angeles Galaxy è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI