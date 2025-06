I pronostici di sabato 14 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

I pronostici di sabato 14 giugno, al via nella notte il Mondiale per club, in campo anche la seconda giornata degli Europei Under 21

Tocca all’Inter Miami di Leo Messi sollevare il sipario sulla nuova versione del Mondiale per Club, che si giocherà ogni 4 anni e coinvolgerà ben 32 squadre, provenienti da tutti i campionati del mondo, qualificate in base ai vari ranking. Ha fatto molto discutere, in tal senso, la decisione della Fifa di “invitare” la squadra in cui dal 2023 milita l’otto volte Pallone d’Oro, che ha deciso di “svernare” negli States.

Il presidente Infantino, infatti, doveva chiamare un club proveniente dal campionato del paese organizzatore e, per chiari motivi di marketing, la scelta è ricaduta proprio sugli Herons, guidati da Javier Mascherano, ex compagno di Messi sia al Barcellona che in nazionale. L’Inter Miami, infatti, non è campione in carica dell’MLS, visto che nella passata stagione, pur avendo collezionato più punti di tutti nella regular season, non è riuscito a superare il primo turno dei playoff. Quest’anno il club della Florida è solo sesto nella classifica generale ma con il miglior attacco del torneo (36 gol): quello di Mascherano è un gioco molto propositivo – a tratti spregiudicato – ma l’altra faccia della medaglia è che in difesa si patisce un po’ troppo.

Messi e compagni, oltre alla maggiore esperienza e qualità offensiva, potranno sfruttare il vantaggio del fattore campo (si gioca a Miami) ma la difesa è apparsa vulnerabile in MLS e sarà molto complicato tenere la porta inviolata

I pronostici sulle altre partite

Agli Europei Under 21 dopo il pareggio nello scontro diretto all’esordio, Portogallo e Francia dovrebbero battere rispettivamente Georgia e Polonia. Vittoria altamente probabile anche per la Spagna contro la Romania, mentre l’Italia pur favorita contro i padroni di casa della Slovacchia dovrà fare attenzione a una squadra che ha comunque tenuto testa fino alla fine alle Furie Rosse.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 DOPPIA CHANCE + MULTIGOL 1-4 in Slovacchia-Italia, Europei U21, ore 21:00

Vincenti

SPAGNA (in Spagna-Romania, Europei Under 21, ore 18:00)

(in Spagna-Romania, ore 18:00) FRANCIA (in Francia-Georgia, Europei Under 21, ore 21:00)

(in Francia-Georgia, ore 21:00) PORTOGALLO (in Portogallo-Polonia, Europei Under 21, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Spagna-Romania , Europei Under 21, ore 18:00

, Europei Under 21, ore 18:00 Francia-Georgia , Europei Under 21, ore 21:00

, Europei Under 21, ore 21:00 Columbus Crew-Vancouver Whitecaps, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

New England-Cincinnati , MLS, ore 01:30

, MLS, ore 01:30 Al Ahly-Inter Miami, Mondiale per club, ore 02:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 9.16 GOLDBET ; 8.86 SNAI; 9.16 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Al Ahly-Inter Miami, MLS, ore 02:00