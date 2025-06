Pronostico Olanda U21-Danimarca U21: vittoria e sorpasso

Olanda U21-Danimarca U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca domenica alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una prova di carattere dopo un avvio choc. Ma alla fine, le qualità, vengono sempre a galla soprattutto se sotto l’aspetto caratteriale ci metti quella voglia che solamente queste manifestazioni ti danno. L’Olanda, contro la Finlandia, è riuscita nella mezza impresa di conquistare un punto dopo il doppio svantaggio. E adesso vuole prendersi la prima vittoria del suo Europeo.

Certo, servirà un altro approccio contro la Danimarca che di carattere ne ha mostrato ancora di più riprendendo due volte l’Ucraina e poi ribaltandola nel finale. Ma la lezione è sicuramente servita agli Orange, che sanno benissimo di non potersi permettere nemmeno mezzo passo falso questa volta. Non ci sono davvero possibilità di sbagliare.

Sì, poi il problema è stato tutto lì, nel momento in cui le squadre sono scese in campo. L’Olanda a dire il vero in campo ci è entrata dopo, regalando tutto il primo tempo alla Finlandia. Bene, evidente che adesso il tempo alla Danimarca non verrà regalato. I danesi, inoltre, visto che sarebbero contenti anche del pareggio, potrebbero avere un atteggiamento tattico di attesa. Sanno di essere meno forti. Ma proprio questo atteggiamento potrebbe regalare una facile vittoria all’Olanda. Crediamo proprio possa andare così.

Come vedere Inghilterra Olanda U21-Danimarca U21 in streaming gratis

La sfida Olanda U21-Danimarca U21 è in programma domenica alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e 1.58 su Snai. Il segno OVER 2,5, invece, ha un valore di 1.53 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Vittoria semplice dell’Olanda, in una gara che si dovrebbe sbloccare nel primo tempo e che alla fine dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. Olandesi che insomma si rimetteranno in corsa e opereranno il sorpasso su una Danimarca che si giocherà il passaggio del turno nell’ultimo match di questo raggruppamento.

Le probabili formazioni di Olanda U21-Danimarca U21

OLANDA U21 (4-3-3): Roefs; Rensch, Flamingo, Hato, Meijer; Maatsen, Regeer, Taylor; Manhoef, Ohio, van Bommel.

DANIMARCA U21 (4-3-3): Jungdal; Gaeeti, Kristensen, Provastaggard, Bak; Boving, Chikwuani, Sorensen; Kvistgaarde, Harder, Jensen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1