Pronostico Inghilterra U21-Slovenia U21: il pass è già in cassaforte

Inghilterra U21-Slovenia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tutto come da pronostico, e non sarebbe potuto essere altrimenti. E non cambierà nulla nemmeno domenica pomeriggio, in questa seconda giornata dell’Europeo Under 21 che si sta giocando in Slovacchia. No, non ci sono possibilità che il match in questione possa finire in un modo diverso.

La nazionale giovanile dei Tre Leoni, i Tre Leoncini (scusate la battuta) ha vinto senza problemi contro la Repubblica Ceca e adesso ha come obiettivo, ovviamente, quello di prendersi il passaggio del turno anticipato nel match contro la Slovenia. Che se nella fase di avvicinamento a questa manifestazione, c’è da sottolinearlo, aveva dimostrato di essere una squadra in crescita, si è andata immediatamente a schiantare contro la Germania che ha sfruttato la clamorosa vena realizzativa di Woltemade per chiudere i conti. Quindi, da un lato abbiamo una squadra pronta, sia fisicamente che mentalmente, dall’altro ne abbiamo un’altra che invece ha subito capito che serve ancora del tempo, e chissà se mai ci sarà la possibilità, di giocarsela contro queste corazzate. Mica semplice.

Detto questo, evidente che i campioni in carica inglesi – che hanno davvero tutto per ripetersi – possano riuscire senza problemi anche stavolta, a prendersi i tre punti che servirebbero per andare in anticipo avanti e per poi affrontare di conseguenza senza nessun assillo di classifica l’ultima gara di questo raggruppamento. Insomma, in poche parole e senza stare ulteriormente qui a girarci intorno, il pronostico è davvero scritto.

Come vedere Inghilterra U21-Slovenia U21 in streaming gratis

La sfida Inghilterra U21-Slovenia U21 è in programma domenica alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica e 1.24 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

La gara in questione, sicuramente, regalerà almeno tre reti complessive. Con la vittoria dell’Inghilterra, ovviamente. Quindi possibilità che questa possa finire in un modo diverse non ce ne sono. Stuzzica però anche la quota di una possibile rete della Slovenia che potrebbe bucare quella che è stata una difesa distratta dei giovani inglesi al debutto.

Le probabili formazioni di Inghilterra U21-Slovenia U21

INGHILTERRA U21 (4-3-3): Beadle; Livramento, Quansah, Cresswell, Gray; Scott, Anderson, Elliot; Hutchinson, McAtee, Rowe.

SLOVENIA U21 (4-2-3-1): Turk; Ilenic, Golic, Jevsenak, Kuzmic; Zeljkovic, Ostrc; Seslar, Begic, Brest; Cipot.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1