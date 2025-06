Pronostico Finlandia U21-Ucraina U21: tutto ribaltato rispetto al debutto

Finlandia U21-Ucraina U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ha davvero sfiorato il colpaccio inaspettato la Finlandia nella prima partita di questo Europeo. Sì, perché nessuno immaginava che la formazione scandinava potesse fare punti contro l’Olanda. Eppure, un avvio a mille all’ora, ha permesso di andare sul doppio vantaggio per poi purtroppo per loro essere ripresi nel secondo tempo. Un punto che fa morale.

Sconfitta invece per l’Ucraina, ribaltata negli ultimi dieci minuti di gioco da una Danimarca capace di riprendere per ben due volte i gialloblù e poi andare a vincere con un colpo di coda nel finale. Evidente, quindi, che dopo i primi 90minuti questo match diventa decisivo. Ma ci sono delle buone possibilità di rimanere in corsa, vincendo.

Sì, perché nonostante il risultato positivo all’esordio, la Finlandia rimane comunque dietro, in quelle che sono le previsioni, all’Ucraina. E’ stato soprattutto demerito dell’Olanda se i primi sono riusciti a fare una partita importante. Un approccio sbagliato di Rensch e compagni ha permesso di prendersi un punto che si potrebbe pure rivelare pesante. Ma anche no – e secondo noi no – perché la Finlandia rimane comunque, almeno sulla carta, la nazionale più debole in questo raggruppamento. Insomma, con la voglia di una partita diversa, e iniziando a giocare sin dai primi minuti (a differenza di quanto fatto dall’Olanda), l’Ucraina dovrebbe riuscire a prendersi questa vittoria e a rimettersi in corsa.

Come vedere Finlandia U21-Ucraina U21 in streaming gratis

La sfida Finlandia U21-Ucraina U21 è in programma domenica alle 18 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

La vittoria dell'Ucraina è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai.

Il pronostico

La prima vittoria in questo Europeo arriverà contro la Finlandia per l’Ucraina, dentro un match che dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Finlandia U21-Ucraina U21

FINLANDIA U21 (4-2-3-1): Bergstrom; Yitolva, Koski, Jansson, Galvez; Vaananen, Hyryalinen; Terho, Markhiev, Keskinen; Skytta.

UCRAINA U21 (4-3-3): Nescherhet; Rorman, Kozik, Batagov, Vivharensko; Ocheretko, Brazhko, Rubchynskyi; Brahagu, Vanat, Voloshyn.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2