Pronostico Bayern Monaco-Auckland City: goleada ad “alta” quota

Bayern Monaco-Auckland City è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis.

Uno dei gruppi più affascinanti del Mondiale per Club 2025 è quello C, in cui figurano tre squadre che hanno scritto la storia dei rispettivi paesi: il Bayern Monaco in Germania, il Benfica in Portogallo e il Boca Juniors in Argentina. L’unico “intruso” è l’Auckland City, modestissima formazione neozelandese che però, rispetto alle altre tre, vanta il maggior numero di partecipazioni a questa manifestazione, avendo preso parte al Mondiale per Club già 11 volte (questa sarà la prima, ovviamente, con il nuovo formato).

I bavaresi, favoritissimi per la qualificazione agli ottavi insieme al Benfica, esordiranno proprio con l’Auckland City al TQL Stadium di Cincinnati, in Ohio. Il Bayern Monaco non scende in campo dallo scorso 17 maggio e cioè dall’ultima giornata di Bundesliga (vittoria per 4-0 in casa dell’Hoffenheim), che gli uomini di Vincent Kompany hanno vinto senza grossi problemi chiudendo a +13 sul Bayer Leverkusen detentore del titolo.

La “macchia” nella stagione del Bayern è stata l’eliminazione dalla Champions League, avvenuta ai quarti di finale per mezzo dell’Inter: la sensazione è che sul principale palcoscenico internazionale i campioni in carica di Germania avessero le carte in regola per arrivare ancora più in fondo. Kompany ci riproverà al Mondiale per Club, nel quale secondo il supercomputer Opta il Bayern Monaco è il terzo favorito per il trionfo finale. L’avventura negli USA sarà certamente speciale per Thomas Muller: la bandiera del club bavarese saluterà a fine torneo, mettendo fine ad una lunghissima storia d’amore.

L’Auckland City, che nelle ultime tre partite di campionato ha sempre vinto – lo scorso 30 maggio ha rifilato 5 gol ai West Coast Rangers – partecipa al Mondiale perché è stata la miglior squadra negli ultimi quattro anni della OFC (Oceania Football Confederation), della quale però non fanno parte i club australiani.

Come vedere Bayern Monaco-Auckland City in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Bayern Monaco-Auckland City è in programma domenica alle 18:00 (ora italiana) al TQL Stadium di Cincinnati. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

Il segno “Over 5.5” è quotato a 2.45 su Goldbet e Lottomatica e a 2.55 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.20 su Snai.

Il pronostico

La vittoria del Bayern Monaco ovviamente non è in discussione. Motivo per cui bisogna per forza rivolgersi al mercato dei gol: una goleada dei bavaresi è assai probabile, dal momento che anche in Bundesliga gli uomini di Kompany hanno segnato con grande costanza. Che il Bayern possa realizzare più di 5 gol non è affatto utopico.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Auckland City

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane.

AUCKLAND CITY (5-4-1): Tracey; Boxall, Den Heijer, Mitchell, Bell, Lobo; Manickum, Ilich, Garriga, Yoo; Bevan.

POSSIBILE RISULTATO: 6-0