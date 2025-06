Pronostico Al Ahly-Inter Miami: Messi inaugura il Mondiale per Club

Al Ahly-Inter Miami è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 02:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis.

Tocca all’Inter Miami di Leo Messi sollevare il sipario sulla nuova versione del Mondiale per Club, che a partire da quest’anno si giocherà ogni 4 anni e coinvolgerà ben 32 squadre, provenienti da tutti i campionati del mondo, qualificate in base ai vari ranking. Ha fatto molto discutere, in tal senso, la decisione della Fifa di “invitare” la squadra in cui dal 2023 milita l’otto volte Pallone d’Oro, che ha deciso di “svernare” negli States.

Il presidente Infantino, infatti, doveva chiamare un club proveniente dal campionato del paese organizzatore e, per chiari motivi di marketing, la scelta è ricaduta proprio sugli Herons, guidati da Javier Mascherano, ex compagno di Messi sia al Barcellona che in nazionale.

L’Inter Miami, infatti, non è campione in carica dell’MLS, visto che nella passata stagione, pur avendo collezionato più punti di tutti nella regular season, non è riuscito a superare il primo turno dei playoff. Quest’anno il club della Florida è solo sesto nella classifica generale ma con il miglior attacco del torneo (36 gol): quello di Mascherano è un gioco molto propositivo – a tratti spregiudicato – ma l’altra faccia della medaglia è che in difesa si patisce un po’ troppo. Tra le prime dieci squadre, infatti, nessuno ha subito più reti di Messi e compagni (27), che raramente riescono a tenere la porta inviolata.

La stella degli egiziani è Ashour

Nelle ultime due giornate della MLS gli Herons hanno battuto Montreal e Columbus, rispettivamente 4-2 e 5-1. Oltre a Messi, di ritorno dai due match disputati con la sua Argentina nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, nella prima partita con gli egiziani dell’Al Ahly dovrebbero scendere in campo pure Suarez e Busquets, altre vecchie conoscenze del calcio europeo. Qualche dubbio, invece, per l’ex Barça Jordi Alba, non al meglio dal punto di vista fisico.

L’Al Ahly invece ha giocato solo un’amichevole da quando è terminato il campionato egiziano, vinto con due punti di vantaggio sui Pyramids. La squadra allenata dallo spagnolo Jose Riveiro – ha accettato l’incarico a fine maggio – nel test disputato in settimana ha perso ai rigori contro i messicani del Pachuca (i tempi regolamentari erano terminati 1-1). Il giocatore più pericoloso dell’Al Ahly è l’ex Midtjylland Ashour, cannoniere con 13 gol, conditi da ben 7 assist. In ottica qualificazione questo sembra essere già un match da dentro o fuori, dal momento che le altre due squadre inserite nel gruppo A sono Palmeiras e Porto, entrambe sulla carta superiori sia agli egiziani che agli statunitensi.

Come vedere Al Ahly-Inter Miami in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Al Ahly-Inter Miami è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 (ora italiana) all'Hard Rock Stadium di Miami. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all'incontro. La sfida tra Al Ahly e Inter Miami verrà trasmessa anche da Mediaset su Italia 1 (canale 6 e 106 del digitale terrestre) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Quote forse un po’ troppo sbilanciate dalla parte dell’Inter Miami, che secondo noi potrebbe faticare per avere la meglio sugli egiziani, i quali di certo non sfigureranno. Messi e compagni, oltre alla maggiore esperienza e qualità offensiva, potranno sfruttare il vantaggio del fattore campo (si gioca a Miami) ma la difesa è apparsa vulnerabile in MLS e sarà molto complicato tenere la porta inviolata: prevediamo una gara movimentata, da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Al Ahly-Inter Miami

AL AHLY (4-3-2-1): El-Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, El Debes; El Solia, Ashour, Ateya; Mohamed, Trezeguet; Abou Ali.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon, Martinez, Allen; Allende, Busquets, Redondo, Segovia; Messi, Suárez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2