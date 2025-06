Mondiale per club, quattro qualificate nei gironi a quota 6,42

Mondiale per club, i pronostici antepost: ecco quattro squadre che potrebbero superare il turno nella fase a gironi. La quota totale è di 6,42

Il primo Mondiale per Club sarà senza dubbio un torneo unico nel suo genere. Con squadre sconosciute provenienti da Asia, Africa e Sud America che si confronteranno con formazioni europee, è molto probabile che lungo il cammino ci siano alcune sorprese. Ecco cinque squadre che dovrebbero ottenere la qualificazione nel corso della fase a gironi, per una quota totale di 6,42.

Sulla carta, la rosa del Palmeiras è la più forte tra le squadre sudamericane partecipanti. Dopo aver chiuso il 2024 senza vincere alcun titolo – la prima volta da quando Abel Ferreira è arrivato nel 2021 – il Verdão non ha perso tempo e si è rinforzato sul mercato. Sono stati spesi oltre 100 milioni di dollari, una cifra record per un singolo club in una finestra di mercato. Facundo Torres dell’Orlando City ha firmato, così come Paulinho dell’Atlético Mineiro – capocannoniere del Brasileirão 2023 – ma il nome più altisonante è stato probabilmente quello di Vitor Roque del Barcellona.

Contro un Al Ahly senza allenatore, un Porto deludente nell’ultima stagione e una Inter Miami con Messi sì ma pieno di buchi in difesa, il Palmeiras dovrebbe superare il turno in ciabatte.

Il Chelsea è favorito per vincere il Gruppo D, ma sarebbe un errore sottovalutare il Flamengo. Sotto la guida di Filipe Luis, i rossoneri hanno perso solo tre partite negli ultimi otto mesi, conquistando anche tre trofei. Arrivano negli Stati Uniti da primi in classifica nel campionato brasiliano, con 24 gol segnati in 11 partite e solo quattro subiti. La difesa è quasi impenetrabile, con Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley a formare una retroguardia esperta e solida. La tattica di Luis è chiara: il Flamengo si basa su movimenti strutturati pensati per far uscire gli avversari dalle loro posizioni naturali, aprendo spazi alle spalle.

E i rossoneri possono contare su un attacco di qualità che sta segnando con grande facilità in questa stagione. L’attaccante Pedro è appena rientrato da un infortunio al crociato, Giorgian de Arrascaeta è l’attuale capocannoniere del Brasileirao, mentre l’ex Roma Gerson assicura qualità a centrocampo. Il Flamengo debutterà contro l’Espérance Tunis e, se dovesse partire con tre punti e poi riuscire a fermare il Chelsea – reduce da una stagione lunga e complicata – potrebbe chiudere anche al primo posto del Gruppo D.

Mondiale per Club, il Boca Juniors potrebbe deludere

Il Boca Juniors, uno dei club più storici e importanti dell’Argentina si presenta negli Stati Uniti con molte preoccupazioni. La leggenda Juan Riquelme, oggi presidente del club, non è riuscito a guadagnarsi la fiducia dei tifosi per la gestione societaria. Il Boca è uscito ai quarti di finale della coppa nazionale, perdendo 1-0 in casa contro l’Independiente.

La squadra ha un’età media molto alta, con calciatori sovrappagati e a fine carriera. Contro il Bayern Monaco non ha possibilità, ma anche di fronte al Benfica che ha fatto bene nell’ultima edizione di Champions League dovrebbe inchinarsi.

Chiusura con l’Al Hilal del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Non è riuscito a convincere Osimhen e a fare nuovi acquisti nel corso della finestra di calciomercato pre-Mondiale, ma la squadra è comunque altamente competitiva e il cambio di gestione potrebbe riportare entusiasmo in un contesto tra l’altro più stimolante rispetto al campionato arabo.

Kalidou Koulibaly e Renan Lodi costituiscono il 50% della linea difensiva, mentre Sergej Milinkovic-Savic e Ruben Neves sono nettamente superiori, a centrocampo, rispetto a quanto può opporre il Salisburgo. In attacco ci sono Malcom, Salem Al Dawsari, Marcos Leonardo e Aleksandar Mitrovic a garantire gol. In particolare il serbo ha segnato oltre 60 reti nelle ultime due stagioni. Pachuca e Salisburgo sembrano alla portata.

Al Hilal, Flamengo, Palmeiras e Benfica passano il turno nei gruppo (qualificate sì) fanno una quota totale di 6,42 su Goldbet.