Pronostico Spagna U21-Romania U21: centrato il primo obiettivo

Spagna U21-Romania U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tutto come da pronostico. Anche se con una fatica che nessuno si aspettava. La Spagna ha vinto al debutto in questo Europeo, segnando oltre il novantesimo contro i padroni di casa della Slovacchia, e prendendosi i primi tre punti della manifestazione. E adesso la qualificazione è davvero a un passo e potrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio di sabato.

Magari anche il fatto di giocare contro la squadra che ospita la competizione e soprattutto il non aver tenuta alta la barra della concentrazione dopo il doppio vantaggio, hanno influito poi sul finale. Ma alla fine quello che contano sono i tre punti, almeno per ora. Ma è evidente che nella fase successiva della manifestazione non sono concessi cali di tensione. Insomma, sia cose positive che negative, senza dubbio. Ma sabato sera, contro la Romania, le Furie Rosse torneranno a fare la cosa che gli riesce meglio, vincere senza rischiare nulla. O poco.

Per la Romania è evidentemente rimasto l’amaro in bocca dopo la sconfitta contro l’Italia. Ha deciso Baldanzi, ma il rigore sbagliato da Munteanu al tramonto del primo tempo ha sicuramente fatto la differenza poi per il finale. Un passo falso che ha già compromesso la qualificazione, un passo falso che purtroppo per la formazione rumena verrà pagato carissimo.

Come vedere Spagna U21-Romania U21 in streaming gratis

La sfida Spagna U21-Romania U21 è in programma sabato alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Spagna ha dimostrato di avere le carte in regola e soprattutto avere quei calciatori che servono per arrivare in fondo a questo Europeo. Ma ha dimostrato anche di avere dei problemi difensivi che si potrebbero ripetere nel corso del match di sabato. Quindi, anche in questo caso, vittoria spagnola ma con almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Spagna U21-Romania U21

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Martin; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph.

ROMANIA U21 (4-3-3): Sava; Strata, Ignat, Ilie, Borza; Corbu, Akdag, Grameni; Stoica, Munteanu, Ilie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1