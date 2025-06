Pronostico Slovacchia U21-Italia U21: Nunziata la fa finire così

Slovacchia U21-Italia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca sabato alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Centrare la qualificazione con una giornata d’anticipo è possibile per l’Italia di Carmine Nunziata. Una qualificazione che potrebbe arrivare vincendo contro i padroni di casa della Slovacchia nel match in programma nella serata di sabato.

Gli azzurrini hanno avuto la meglio della Romania con diverse difficoltà: una rete di Baldanzi, arrivata nel primo tempo, ha deciso la contesa. Anche la fortuna ha girato per l’Italia, che al tramonto del primo tempo ha superato anche un calcio di rigore. Sì, Nunziata e soci sono stati fortunati ma quando si arriva a queste manifestazioni anche la Dea bendata deve girare dalla parte giusta per cercare di arrivare in fondo. Contro la Slovacchia, comunque, servirà un’Italia diversa da quella che abbiamo visto giovedì sera. Molto diversa. E magari ci saranno anche un paio di cambi di formazione.

I padroni di casa hanno dimostrato di avere un grosso carattere. Dopo essere andati in svantaggio di due reti contro la Spagna hanno ripreso nel secondo tempo le Furie Rosse e solamente nel recupero sono capitolati. Quindi le qualità soprattutto mentali ci sono e verranno sfruttate nel migliore dei modi. Ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per riuscire nel colpo grosso.

Come vedere Slovacchia U21-Italia U21 in streaming gratis

La sfida Slovacchia U21-Italia U21 è in programma sabato alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. La partita in questione inoltre sarà trasmessa anche su Rai 2.

Il pronostico

Magari con la stessa fortuna e magari con lo stesso finale (quindi molto all’italiana) gli azzurrini possono riuscire nell’impresa di chiudere in anticipo il discorso qualificazione e poi giocarsi il primo posto nell’ultimo match contro la Spagna. Una sfida, questa, da meno di tre reti complessive. E con l’Italia favorita.

Le probabili formazioni di Slovacchia U21-Italia U21

SLOVACCHIA U21 (4-3-3): Belko: Kpasek, Jakubbo, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Suslov; Marcelli, Holly, Sauer.

ITALIA U21 (4-3-2-1): Despanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1