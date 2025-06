Pronostico Repubblica Ceca U21-Inghilterra U21: i campioni non sbagliano

Repubblica Ceca U21-Inghilterra U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca giovedì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sono lontani gli anni d’oro della Repubblica Ceca, quelli del 2002. Sì, allora, questa nazionale, era riuscita a vincere la manifestazione europea Under 21. Gente che allora era fortissima, molti poi sono anche arrivati in Italia. Non ci sono più, adesso, quei calciatori in grado di fare la differenza.

E l’avvio è complicatissimo, contro i campioni in carica dell’Inghilterra che hanno come obiettivo minimo quello di arrivare in finale. Sì, quando uno parte con il titolo deve per forza cercare di difenderlo in tutti i modi e i Tre Leoni hanno non solo la qualità tecnica per farlo, ma anche la qualità fisica per riuscire a ripetersi.

Se nella passata edizione dell’Europeo, inoltre, l’Inghilterra di gol non ne ha mai subiti vincendo ovviamente il titolo, quello che ha fatto nelle qualificazioni va oltre: ha chiuso al primo posto il proprio raggruppamento, ovviamente, ma non solo, ha fatto 41 gol. Nessuna come questa nazionale che ovviamente parte davanti a tutti in questa manifestazione. Il debutto non è complicato, inoltre, e ci aspettiamo una grossa prova di forza nonostante nelle ultime uscite, non ufficiali comunque, siano arrivati un po’ di risultati altalenanti.

Come vedere Repubblica Ceca U21-Inghilterra U21 in streaming gratis

La sfida Repubblica Ceca U21-Inghilterra U21 è in programma giovedì alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai. Il segno “NO GOL” è quotato invece a 1.98 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Mantenere l’equilibrio difensivo, in primis, e poi colpire come successo per molto tempo nel corso delle qualificazioni. Inghilterra favorita contro la Repubblica Ceca. La quota della vittoria inoltre è ottima e ci spinge a dire che basta così con il nostro pronostico.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca U21-Inghilterra U21

REPUBBLICA CECA U21 (3-5-2): Hornicek; Halinski, Prebsl, Spacil; Visinski, Hadas, Stransky, Vydra, Souchoomel; Fila, Sejk.

INGHILTERRA U21 (4-3-3): Beadle; Gray, Cresswell, Brantwhaite, Iling-Junior; Hinshelwood, Hackney, Bellingham, Elliott; Nwaneri, Hutchinson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2