Pronostico Portogallo U21-Polonia U21: arriva il primo verdetto dell’Europeo

Portogallo U21-Polonia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca sabato alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il primo verdetto di questo Europeo arriverà nella tarda serata di sabato. E non sarà un bel verdetto visto che parliamo della prima eliminazione della manifestazione.

La Polonia, dopo aver perso al debutto contro la Georgia, perderà di nuovo anche contro il Portogallo e saluterà con anticipo – ma era anche ipotizzabile visto il girone – la manifestazione che da ieri sera è partita in Slovacchia. L’opportunità, per i polacchi, di rimanere in corsa, era data soprattutto dalla prima sfida che sulla carta sembrava decisamente abbordabile, invece la Georgia ha fatto il colpo grosso, dimostrando ovviamente di avere delle buone qualità che hanno fatto la differenza.

Il Portogallo invece non si è fatto del male contro la Francia. Una partita che ad un certo punto si è bloccata, quando le due squadre hanno capito che sarebbe stato più opportuno pareggiare piuttosto che rischiare di perdere. I lusitani hanno fatto bene, hanno creato un po’ di meno dei Bleus ma hanno avuto anche un paio di occasioni importanti per riuscire nel colpaccio. Insomma, l’appuntamento con la prima vittoria è stato solamente rimandato e nulla più.

Come vedere Portogallo U21-Polonia U21 in streaming gratis

La sfida Portogallo U21-Polonia U21 è in programma sabato alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La vittoria del Portogallo è sicura, perché la formazione lusitana è una di quelle, per qualità tecniche e fisiche, maggiormente indicata per arrivare in fondo alla manifestazione. Quindi arriveranno i primi tre punti e di conseguenza il primo verdetto di questo torneo: l’eliminazione della Polonia che incasserà la seconda sconfitta di fila e saluterà l’Europeo.

Le probabili formazioni di Portogallo U21-Polonia U21

PORTOGALLO U21 (4-3-3): Soares; Pinheiro, Lamba, Muniz, Rodrigues; Fernandes, Nascimento, Bernardo; Quenda, Tomas, Roger Fernandes.

POLONIA U21 (5-4-1): Tobiasz; Marczuk, Peda, Mosor, Gurgul, Pyrka; Kozlowski, Kaluzinski, Kozubal, Fornalczyk; Szymczak.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0