Pronostico Mirandés-Racing Santander: in casa sono una sentenza

Mirandés-Racing Santander è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff della Segunda Division e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non ha lesinato spettacolo né emozioni la semifinale d’andata tra Racing Santander e Mirandés, terminata con ben 9 gol complessivi. No, il pubblico del “Sardinero”, la casa del club cantabrico, non si è affatto annoiato: i padroni di casa hanno ribattuto colpo su colpo agli ospiti, rimontando anche un doppio vantaggio e realizzando la rete del definitivo 3-3 all’ottavo minuto di recupero grazie ad un’autorete di Julio Alonso.

Un risultato importante per il Racing Santander, che ora è chiamato a compiere una vera e propria impresa in Castiglia e Leon: agli uomini di José Alberto Lopez, infatti, un altro pareggio non può bastare perché in caso di parità dopo i tempi supplementari non ci sarebbero i rigori ma andrebbe in finale la squadra meglio classificata in regular season e cioè il Mirandés. I rossoneri, guidati dal tecnico italiano Alessio Lisci, puntano forte sul fattore campo: nessuno ha collezionato più punti di loro tra le mura amiche, neanche i due club che hanno conquistato la promozione diretta alla fine della stagione regolare, Levante ed Elche. Una sola sconfitta casalinga per un Mirandés che oltretutto non ha mai perso nelle ultime sei giornate, totalizzando 5 vittorie e un pareggio. Il Racing, dal canto suo, può fare trarre conforto da un rendimento esterno impeccabile: i cantabrici sono stati sì discontinui, ma fuori casa hanno fatto meno punti solo del Levante.

Mirandés-Racing Santander, valida per le semifinali playoff della Segunda Division, è in programma giovedì alle 21:00.

Secondo noi ci sono i presupposti per un’altra sfida combattuta, ma non si può trascurare il fatto che davanti ai propri tifosi il Mirandés sia stato quasi perfetto. I rossoneri, del resto, anche all’andata hanno dimostrato di avere qualcosa in più e non stupisce che nel ritorno partano leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Mirandés-Racing Santander

MIRANDES (5-3-2): Raul Fernandez; Rincon, Gutierrez, Eguiluz, Tomeo, Benito; Reina, Gorrotxategi, Lachuer; Panichelli, Izeta.

RACING SANTANDER (4-2-3-1): Ezkieta; Michelin, Mantilla, Castro, Mario Garcia; Meseguer, Aldasoro; Martin, Rober Gonzalez, Vicente; Arana.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1