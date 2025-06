Pronostico Germania U21-Slovenia U21: al debutto non sbagliano mai

Germania U21-Slovenia U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca giovedì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Germania si sa, fa sempre paura. Soprattutto quando gioca con le nazionali giovanili. Il sogno per i tedeschi è quello di vincere il quarto titolo continentale Under 21 sperando di arrivare ad un solo trionfo dalla Spagna, che detiene il record di questa manifestazione con la bellezza di cinque vittorie.

L’ultimo titolo è datato 2021: c’erano i campioni. Adesso la Germania, così come tutte le altre squadre c’è da dirlo, hanno sì dei giocatori importanti, ma non a livello di quelli che abbiamo visto negli anni precedenti. Ovvio che contro la Slovenia il pronostico sembra scontato. Ma la Germania di Di Salvo farebbe bene a prendere con le pinze questa partita. Andiamo a vedere il motivo.

La Slovenia ha impressionato nelle qualificazioni, vincendo il proprio girone – c’era la Francia – e nelle ultime dieci partite giocate ha perso solamente una volta. Quindi è una formazione in fiducia, una di quelle che possono anche volare sulle ali dell’entusiasmo. Certo, c’è un dato che riguarda la Germania che è altrettanto impressionante: al debutto nell’Europeo Under 21, negli ultimi cinque debutti in questa manifestazione, sono arrivate tre vittorie e due pareggi. Quindi non sbagliano mai alla prima. Dovrebbe succedere così anche questa volta.

Come vedere Germania U21-Slovenia U21 in streaming gratis

La sfida Germania U21-Slovenia U21 è in programma giovedì alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria della Germania è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “GOL” è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Se da un lato la vittoria della Germania, anche per quello che abbiamo scritto prima, sembra pronosticabile, occhio alla Slovenia che almeno un gol in questo match lo potrebbe trovare senza particolari problemi. Quindi gara da almeno tre reti complessive. Con una vittoria tedesca che ci sta, eccome.

Le probabili formazioni di Germania U21-Slovenia U21

GERMANIA U21 (4-4-2): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Knauff, Martel, Reitz, Gruda; Nebel, Woltemade.

SLOVENIA U21 (4-3-3): Turk; Kuzmiz, Lampreth, Dapo, Krupic; Begic, Milic, Pecar; Pisek, Cipot, Bosiiji.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1