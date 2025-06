Pronostico Francia U21-Georgia U21: nel festival del gol il finale è scritto

Francia U21-Georgia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca sabato alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

I ragazzi della Georgia hanno confermato quanto di buono avevano fatto vedere nel corso delle qualificazioni. E hanno vinto contro la Polonia al debutto mettendo un enorme tassello per il passaggio del turno. Certo, adesso viene il difficile contro Francia e Portogallo, che hanno pareggiato al debutto – zero a zero – e che ovviamente sono e rimangono le favorite per il passaggio del turno.

Una gara che però non così scontata come potrebbe sembrare. La Georgia, come detto, è in fase di crescita e ha dimostrato di avere non solo qualità tecniche, ma anche mentali, per poter cercare quel punto che alla fine potrebbe anche bastare per il passaggio del turno. Sì, servirebbe anche un concatenarsi di altri risultati dagli altri campi e non è mica una cosa semplice, quindi l’obiettivo è quello di fare risultato pieno. L’autostima, dopo l’affermazione contro la Polonia, è salita tantissimo.

Tredici tiri totali, quattro in porta, e tre grandi occasioni, non sono bastate invece alla Francia per avere la meglio sul Portogallo. Anche la statistica finale del possesso palla è stata a favore dei transalpini che però, dietro, hanno rischiato. Quindi in fase di non possesso qualcosa è da rivedere. Ma con questi numeri in fase offensiva è evidente che il primo gol dell’Europeo arriverà contro la Georgia. E anche la prima vittoria, parliamo pur sempre di una delle nazionali più forti e soprattutto di una nazionale che ha delle qualità enormi in tutte le zone del campo.

Come vedere Francia U21-Georgia U21 in streaming gratis

La sfida Francia U21-Georgia U21 è in programma sabato alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La prima vittoria è alla portata della Francia che quasi sicuramente, alla fine di questo girone, supererà il turno insieme al Portogallo. L’ottimo debutto della Georgia che ha vinto contro la Polonia un po’ di preoccupazione sicuramente lo dà, ma i Bleus non possono non vincere. E lo faranno, dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Francia U21-Georgia U21

FRANCIA U21 (4-3-3): Resters; Sildillia, Matsima, Lukeba, Merlin; Diouf, Lopenant, Doukoure; Tel, Abline, Odobert.

GEORGIA U21 (4-3-3): Kharatishvili; Maisuradze, Sazonov, Khavadagiani, Azarovi; Sigua, Lominadze, Gagnidze; Odishara, Abuashvili, Kvernadze.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1