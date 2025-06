I pronostici di giovedì 12 giugno: Europei Under 21 e Brasileirao

I pronostici di giovedì 12 giugno, si chiude la prima giornata dei gironi degli Europei Under 21, spicca Repubblica Ceca-Inghilterra

Sono lontani gli anni d’oro della Repubblica Ceca, quelli del 2002. Sì, allora, questa nazionale, era riuscita a vincere la manifestazione europea Under 21. Gente che allora era fortissima, molti poi sono anche arrivati in Italia. Non ci sono più, adesso, quei calciatori in grado di fare la differenza. E l’avvio è complicatissimo, contro i campioni in carica dell’Inghilterra che hanno come obiettivo minimo quello di arrivare in finale.

Se nella passata edizione dell’Europeo, inoltre, l’Inghilterra di gol non ne ha mai subiti vincendo ovviamente il titolo, quello che ha fatto nelle qualificazioni va oltre: ha chiuso al primo posto il proprio raggruppamento, ovviamente, ma non solo, ha fatto 41 gol. Tutto normale, se a vedere la formazione titolare si nota che ci sono calciatori impiegati in pianta stabile in squadre di Premier League.

I pronostici sulle altre partite

La Germania si sa, fa sempre paura. Soprattutto quando gioca con le nazionali giovanili. Il sogno per i tedeschi è quello di vincere il quarto titolo continentale Under 21 sperando di arrivare ad un solo trionfo dalla Spagna, che detiene il record di questa manifestazione con la bellezza di cinque vittorie. Contro la Slovenia all’esordio la vittoria è alla portata in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Il Mondiale per Club, al quale parteciperanno ben quattro club brasiliani (Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo), è alle porte ed il Brasileirao è pronto a prendersi una pausa di un mese. Dopo questo turno infrasettimanale – non completo, visto che scenderanno in campo solo le squadre non impegnate nella kermesse che sta per aprire i battenti – il massimo campionato brasiliano va in soffitta fino al prossimo 13 luglio, quando ricominceranno ufficialmente le danze.

Attese le vittorie di Fortaleza e San Paolo contro Santos e Vasco da Gama, mentre Bragantino-Bahia promette almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL OSPITER 2-4 in Repubblica Ceca-Inghilterra, Europei Under 21, ore 21:00

Vincenti

INGHILTERRA (in Repubblica Ceca-Inghilterra, Europei Under 21, ore 21:00)

(in Repubblica Ceca-Inghilterra, ore 21:00) OLANDA (in Finlandia-Olanda, Europei Under 21, ore 21:00)

(in Finlandia-Olanda, ore 21:00) GERMANIA (in Germania-Slovenia, Europei Under 21, ore 21:00)

(in Germania-Slovenia, ore 21:00) FORTALEZA O PAREGGIO (in Fortaleza-Santos, Brasileirao, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Repubblica Ceca-Inghilterra , Europei Under 21, ore 21:00

, Europei Under 21, ore 21:00 Germania-Slovenia, Europei Under 21, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bragantino-Bahia, Brasileirao, ore 00:00

Comparazione quota totale (vincenti): 3.41 GOLDBET ; 3.54 SNAI; 3.41 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Germania-Slovenia, Europei Under 21, ore 21:00