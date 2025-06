Pronostico Ucraina U21-Danimarca U21: la difesa farà la differenza

Ucraina U21-Danimarca U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca giovedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Ucraina ha raggiunto in maniera incredibile questo Europeo. Poco da dire. Chiudendo ad un solo punto dall’Inghilterra che ha vinto quel girone e qualificandosi come una delle migliori seconde. Un cammino bellissimo e meritato per i gialloblù, che sognano adesso di fare un altro colpaccio.

Difficile, complicato. La Danimarca è una delle nazionali Under 21 che sta mostrando enormi miglioramenti nel corso degli ultimi anni. Anche se hanno fallito la qualificazione a Euro 2023: eliminati dopo i calci di rigore. Nel corso di questi due anni, comunque, è partita una vera e propria rivoluzione, che ha di fatto riportato al centro il calcio giovanile. Dietro l’Olanda – che ha ottime possibilità di vincere questo girone – ci andrà quindi una di queste due squadre. Parliamo quindi di un debutto che è una partita decisiva per le sorti di tutti. Un debutto che deciderà, quindi, quasi sicuramente, chi passerà il turno.

Qualche assenza, in casa danese, c’è: alcuni club hanno deciso di non dare il via libera per la convocazione. L’assenza più pesante è sicuramente quella di Biereth, l’attaccante del Monaco che non ci sarà. Ma la Danimarca punterà tutto sulla difesa, visto che nelle qualificazioni ha chiuso le ultime tre partite senza nemmeno subire un gol.

Come vedere Ucraina U21-Danimarca U21 in streaming gratis

La sfida Ucraina U21-Danimarca U21 è in programma mercoledì alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La vittoria della Danimarca è sicuramente pronosticabile contro l’Ucraina che, comunque, venderà cara la pelle. Ci aspettiamo una partita assai combattuta, con meno di tre reti complessive. E ovviamente con un solo gol di scarto.

Le probabili formazioni di Ucraina U21-Danimarca U21

UCRAINA U21 (4-4-2): Neshcheret; Krupskyi, Kozik, Kuzyk, Varfolomeev; Bragaru, Viunnuk, Batagov, Kvasnytsya; Fedor, Yatsyk.

DANIMARCA U21 (4-3-3): Jungdal; Gaei, Kristensen, Provstgaard, Jelert; Sorensen, Chukwuani, Jorgensen; Boving, Kjerrumgaard, Bischoff.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1