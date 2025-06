Pronostico Slovacchia U21-Spagna U21: debutto con vittoria (e gol)

Slovacchia U21-Spagna U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Si alza il sipario sull’Europeo Under 21 e ovviamente la prima partita la gioca la squadra ospitante, la Slovacchia. Un impegno tutt’altro che semplice contro la Spagna, la nazionale che nelle ultime sei edizioni di questa manifestazione ha alzato il titolo per ben tre volte. E l’obiettivo è quello di imitare i grandi.

Un occhio attento, a questa partita, lo daranno anche gli azzurri di Carmine Nunziata, che sono nel gruppo A di questa manifestazione – chiude la Romania, avversaria dell’Italia – e che non partono con i favori del pronostici. Sì, le Furie Rosse, nonostante quella che è stata una fase di avvicinamento all’Europeo abbastanza complicata, partono non solo con la possibilità di vincere il girone, ma anche e soprattutto sembrano essere i favoriti per la vittoria finale.

Iniziare con il piede giusto, quindi, sarebbe il massimo. E la qualità della Spagna non la scopriamo di certo noi oggi. Soprattutto in difesa ha anche trovato quegli uomini in grado di dettare legge sotto l’aspetto fisico. Da Pubill, accostato a diverse squadre italiane nelle ultime sezioni di mercato, a Mosquera, anche lui pronto per il grandissimo salto dopo una grande stagione al Valencia. Davanti, invece, gli occhi saranno tutti su Joseph, attaccante del Leeds, che sembrano essere davvero in rampa di lancio. Facendo quindi questo riassunto, è evidente che gli ospiti, in questo caso nel vero senso della parola, siano favoriti.

Come vedere Slovacchia U21-Spagna U21 in streaming gratis

La sfida Slovacchia U21-Spagna U21 è in programma mercoledì alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Debutto vincente per la Spagna in questo Europeo contro i padroni di casa della Slovacchia. Dentro un match, comunque, che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Slovacchia U21-Spagna U21

SLOVACCHIA U21 (4-3-3): Danko; Kopasek, Jakubko, Kosa, Sikula; Sauer, Nebyla, Sviderskyi; Holly, Cerapkai, Marcelli.

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Salas, Valle; Majcetic, Guerra; Moleiro, Veiga, Rodriguez; Joseph.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3