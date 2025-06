Pronostico Real Oviedo-Almeria: ribaltone complicato senza il bomber

Real Oviedo-Almeria è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff della Segunda Division e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nella semifinale d’andata a spuntarla è stato il Real Oviedo grazie ad una doppietta realizzata dall’ex Osasuna Nacho Vidal: in pieno recupero la rete del 2-1, che avvicina gli asturiani alla finale playoff e a quel ritorno in Liga che manca dal lontanissimo 2001. La squadra di Veljko Paunovic, del resto, si è classificata meglio rispetto all’Almeria nella regular season: quarto l’Oviedo, sesti gli andalusi, separati da sei punti.

Un vantaggio che i biancoblu potrebbero sfruttare se anche dopo i supplementari – nei playoff di Segunda c’è ancora la regola dei gol in trasferta – il match dovesse terminare in parità (niente rigori in quel caso). All’Oviedo basterebbe anche un pareggio per staccare il pass per la finalissima ma deve fare attenzione ad un’Almeria che nel primo round ha avuto numerose occasioni per passare in vantaggio e spostare l’inerzia del match dalla propria parte. Paunovic non dovrebbe effettuare rivoluzioni per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo: in mediana si affiderà alla coppia formata da Sibo e Colombatto, fondamentale soprattutto in fase di non possesso, mentre in attacco Alemao sarà supportato da Hassan, Seoane e dall’esperto Santi Cazorla, pronto a fare nuovamente la differenza. L’Almeria, invece, dovrà ancora fare a meno del capocannoniere del campionato, Luis Suarez, convocato dalla Colombia: impossibile che ritorno in tempo per giocare il ritorno, sebbene qualche rumors in un primo momento avesse fatto credere il contrario.

Come vedere Real Oviedo-Almeria in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Oviedo e Almeria, valida per le semifinali playoff della Segunda Division, è in programma mercoledì alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Orfana del suo bomber, l’Almeria sembra avere poche chance di ribaltare la sconfitta dell’andata contro una squadra, il Real Oviedo, che davanti al proprio pubblico ha sempre concesso poco. Puntiamo su un altro successo degli asturiani in una gara che potrebbe definitivamente accendersi nel secondo tempo. Anche in quest’occasione i gol non mancheranno.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Almeria

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Nacho Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Kwasi Sibo, Colombatto; Hassan, Seoane, Santi Cazorla; Alemao.

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Pozo, Chumi, Édgar, Centelles; Lopy, Selvi, Melero; Arribas, Marezi, Melamed.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1