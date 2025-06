Pronostico Polonia U21-Georgia U21: è finita sempre così

Polonia U21-Georgia U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Polonia mancava da due edizioni all’Europeo Under 21. Un segnale, questa nuova qualificazione, che il movimento da quelle parti sta crescendo. E il debutto contro la Georgia sembra essere abbastanza agevole, soprattutto andando a vedere gli scontri diretti.

Sono 4 in totale i precedenti da queste due nazionali giovanili. Anche se non sono così recenti visto che l’ultimo è datato 2018. Ma la Georgia, contro la Polonia, non riesce mai a vincere e nemmeno a pareggiare. Sì, in queste quattro partite hanno sempre vinto i polacchi segnando in totale 14 gol (una vittoria è arrivata per cinque a zero) e subendone solamente uno. Direte voi, ma è passato tanto tempo. Ed è anche vero, ma non crediamo che in così pochi anni – serve molta e molta programmazione – la Georgia sia riuscita a ridurre il gap.

Magari si potrebbe vedere, senza dubbio, un partita assai più equilibrata. Anche perché la Georgia in questa fase di avvicinamento alla manifestazione ha sicuramente fatto bene. Ma pensare che possa venire fuori un risultato diverso da una vittoria della Polonia ci pare abbastanza difficile. E inoltre, dopo avervi raccontato questo, anche la quota alta assume un altro significato.

Come vedere Polonia U21-Georgia U21 in streaming gratis

La sfida Polonia U21-Georgia U21 è in programma mercoledì alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Se negli ultimi tre precedenti la Georgia, contro la Polonia, non ha mai trovato la via del gol, crediamo che questa volta possa riuscire a farlo. Certo, il debutto sarà con una sconfitta, alla fine di questi primi 90minuti la Polonia sarà in testa al raggruppamento con tre punti. Pochi dubbi.

Le probabili formazioni di Polonia U21-Georgia U21

POLONIA U21 (5-4-1): Grabara Gunny, Fila, Wieteska, Bielik, Petska; Michalak, Dziczek, Zurkowski, Szymanski; Buksa.

GEORGIA U21 (4-4-2): Mamardshavili; Azarov, Sazinov, Kalandadze, Galashvili; Tsitaivhily, Mekvabishvili, Gagnidze, Gocholeischivily; Davitashvily, Gagua.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1