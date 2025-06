Pronostico Finlandia U21-Olanda U21: hanno sempre perso

Finlandia U21-Olanda U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca giovedì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una delle squadre favorite contro una che nell’unica apparizione in questa competizione, nel lontano 2009, ha perso tutte le partite del proprio girone prendendo sempre due gol.

Il debutto dell’Olanda, in questo Europeo Under 21, è decisamente soft contro la Finlandia, arrivata a questo punto della manifestazione dopo aver vinto lo spareggio contro la Norvegia. Quindi ci sono pochissime possibilità, se non nulle, di vedere un risultato diverso rispetto a quello di una vittoria Orange, anche perché gli “ospiti” sanno benissimo come si giocano questo tipo di competizioni e sono alla ricerca del terzo titolo continentale dopo aver vinto nel 2006 e nel 2007 e dopo aver raggiunto anche due semifinali. Il momento per l’Olanda è dei migliori, anche sotto l’aspetto mentale, visto che parliamo di una squadra che non perde una partita da più di un anno, dal marzo del 2024.

A controprova del fatto che quando esiste un progetto dietro le cose vanno bene. Un progetto che ha un assoluto protagonista, il commissario tecnico Reiziger che inoltre ha da poco firmato il prolungamento del proprio contratto. Insomma, tutto lascia presagire ad una semplice quanto importante vittoria olandese.

Come vedere Finlandia U21-Olanda U21 in streaming gratis

La sfida Ucraina U21-Danimarca U21 è in programma giovedì alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Olanda favorita e vincente in un match che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Nelle ultime due uscite, inoltre, la squadra favorita non ha nemmeno preso gol, quindi occhio pure a questa ipotesi. In ogni caso, la vittoria “esterna” è assolutamente preventivabile. Quasi scontata oseremmo dire.

Le probabili formazioni di Finlandia U21-Olanda U21

FINLANDIA U21 (4-4-2): Bergstrom, Koski, Miettenen, Galvez, Ylitova, Hyrylainen, Vaanen, Arifi, Pyythia, Marklev, Skytta.

OLANDA U21 (4-3-3): Owusu-Oduro; Rensch, Flamingo, Kasanwjiro, Meijer; Regeer, Banzuzi, Taylor; Manhoef, Ohio, Van Bommel.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3