Sinner, non si parla che di lei: a Parigi l’hanno vista tutti

Era a Parigi insieme a Jannik Sinner e se ne sono accorti decisamente tutti: sui social network si sta parlando solo ed esclusivamente di lei.

Non l’ha presa bene, ma non ne siamo sorpresi. Nessuno, al posto suo, l’avrebbe presa in maniera diplomatica. Non dopo aver sprecato 3 championship point e aver perso, di fatto, la possibilità di mettere le mani sull’ambitissima coppa dei moschettieri. Perché è vero, quello sì, che a volte si vince e che a volte si perde, ma è altrettanto vero che perdere così lascia, inevitabilmente, l’amaro in bocca.

Non ci sorprende affatto, dunque, che Jannik Sinner, adesso, voglia un po’ di tempo per sé. Per metabolizzare quanto accaduto, per digerire questo boccone amaro e ritrovare il sorriso. Lo farà trascorrendo qualche giorno a casa, tra i monti, insieme alla sua famiglia. Papà Hanspeter non era a Parigi: doveva lavorare. C’era, invece, mamma Siglinde, che più volte è stata ripresa, nel corso della diretta televisiva, dalle telecamere in azione allo Chatrier della città dell’amore.

Durante la partita, non si è parlato d’altro che di lei. Aveva gli occhi puntati addosso perché a Roma, qualche settimana fa, aveva abbandonato il campo Centrale del Foro Italico in preda all’ansia, nel bel mezzo della partita che il figlio stava disputando contro Tommy Paul. Tutti gli spettatori morivano dalla voglia di scoprire, dunque, se stavolta ce l’avrebbe fatta a gestire la tensione.

Abbiamo gioito e sofferto con lei: quanti meme su mamma Siglinde

La risposta è sì: la mamma di Jannik è rimasta in campo fino alla fine, ma tutti, nessuno escluso, hanno visto le sue molteplici reazioni durante l’estenuante battaglia contro Carlos Alcaraz.

Siglinde sei tutti noi pic.twitter.com/ZpP0EbVsVS — Telegrammi di Tennis (@TelDiTen) June 8, 2025



La signora Siglinde ha attraversato, nelle oltre 5 ore trascorse in tribuna, gli stati d’animo più disparati. Dalla gioia all’esaltazione, passando per l’ansia e la frustrazione. Ha sofferto insieme al suo “bambino” se vogliamo, e le telecamere hanno ripreso ciascuno di questi stati emotivi, ragion per cui i meme si sono letteralmente sprecati.



Ci ha fatti sorridere, ma ci ha fatti anche commuovere, perché che Sinner sia o meno il numero 1 del mondo non fa alcuna differenza. Non ai suoi occhi, quanto meno, a quelli della donna che più di tutti sa cosa abbia passato Jannik per via della sospensione e della vicenda legata al Clostebol. Quello che parlano le mamme è un linguaggio universale e Siglinde, si provi a dire il contrario, ha parlato così chiaramente da essere entrata nel cuore di tutti.