Pronostico Usa-Svizzera: doppia certezza

Usa-Svizzera è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì alle 02:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Arrivano con stati d’animo diversi queste due squadre all’amichevole in programma nella notte tra martedì e mercoledì. Gli Usa hanno perso contro la Turchia – è sempre venuto fuori lo stesso risultato come noi de Il Veggente avevamo previsto e scritto in queste pagine – mentre la Svizzera è andata a vincere contro il Messico. Ma ormai, gli elvetici, non sono più una sorpresa nel panorama calcistico.

Ne sappiamo qualcosa anche noi dell’Italia, visto che la scorsa estate è stata proprio la Svizzera ad eliminarci dall’Europeo: una gara che non ha mai avuto niente da dire: i nostri avversari sono stati superiori in tutto e per tutto. Sì, è vero, poi hanno avuto un forte periodo di appannamento, ma questo sembra essere passato visto che nelle ultime due partite sono arrivate altrettante vittorie. Quindi la Svizzera la testa l’ha rialzata e non vuole in nessun modo tornare indietro. Mica semplice, comunque, contro gli Usa.

Sono tre le sconfitte di fila per gli americani: un momento decisamente no ma con una costante. In tutte le gare che giocano riescono comunque a trovare la via della rete e questo è un fatto da tenere in considerazione. Quindi, siccome pensiamo che la Svizzera possa riuscire a vincere, il pronostico ve lo diciamo sotto in tutto e per tutto anche se avrete capito cosa pensiamo.

Come vedere Usa-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Usa-Svizzera, amichevole internazionale in programma mercoledì alle 02:00, non avrà nessuna copertura televisiva in Italia. Il match, quindi, non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria della Svizzera è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica e 2.20 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

La certezza che abbiamo è una e sola in questo momento storico. Questa sfida finirà almeno con un gol per squadra. Poi, visti anche i diversi stati di forma, soprattutto mentali che fisici, crediamo che la Svizzera possa riuscire a vincere questa amichevole. Sarebbe la terza vittoria di fila. E vincere aiuta sempre a vincere.

Le probabili formazioni di Usa-Svizzera

USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Robinson, Arfsten; Cardoso, de la Torre; McGlynn, Tilman, Luna; Agyemang.

SVIZZERA (4-1-4-1): Kobel; Widmer, Amenda, Akanji, Rodriguez; Xhaka; Rieder, Freuler, Sierro, Ndoye; Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2