Pronostico Uruguay-Venezuela: qualificazione ancora da blindare

Uruguay-Venezuela è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): tv, streaming, pronostico.

L’avventura di Marcelo Bielsa sulla panchina dell’Uruguay si sta rivelando oltremodo deludente. A tre giornate dalla fine delle qualificazioni ai prossimi Mondiali la Celeste non è ancora certa di prendervi parte, con il pericolo spareggio che incombe. Gimenez e compagni, infatti, hanno soltanto tre punti in più del Venezuela settimo, che nel fine settimana ha recuperato terreno grazie al successo con la Bolivia.

L’Uruguay invece ha incassato la seconda sconfitta negli ultimi due turni, arrendendosi 2-0 al Paraguay. Altra prova inconsistente da parte della selezione guidata da El Loco, come dimostra il fatto che sia rimasta nuovamente a secco di gol per la terza gara di fila. La Celeste, dalla vittoria ottenuta contro il Canada dopo i calci di rigore nella finale per il terzo e quarto posto dell’ultima Copa America – in sostanza un anno fa – ha battuto esclusivamente la Colombia tra qualificazioni e amichevoli.

Ruolino inaccettabile per una rappresentativa che adesso deve stringere i denti e staccare quanto prima il pass per il Mondiale 2026. Inutile dire che la sfida con il Venezuela, che in caso di colpaccio raggiungere proprio l’Uruguay in classifica, è molto delicata. La Vinotinto, unica selezione sudamericana che non ha mai preso parte alla kermesse internazionale, ha rilanciato le proprie ambizioni con le vittorie consecutive ai danni di Perù e Bolivia, entrambe conquistate tra le mura amiche (1-0 e 2-0). Gli uomini di Fernando Batista puntano allo spareggio e a Montevideo cercheranno di strappare almeno un punto per tenere a distanza la Bolivia, che attualmente è a -4.

Come vedere Uruguay-Venezuela in diretta tv e in streaming

La sfida tra Uruguay e Venezuela, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 allo stadio del Centenario di Montevideo, in Uruguay, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Nel match d’andata il Venezuela riuscì ad evitare la sconfitta con l’Uruguay in una sfida molto equilibrata che terminò 0-0. Stavolta sarà più complicato ma la Celeste non se la passa benissimo ed avere la meglio sulla Vinotinto potrebbe non essere così semplice. Anche in questo caso il numero dei gol complessivi sarà molto probabilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Uruguay-Venezuela

URUGUAY (4-3-3): Mele; Varela, R. Araujo, Gimenez, Piquerez; Bentacur, Ugarte, De Arrascaeta; Pellistri, Aguirre, M. Araujo.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Aramburu, Ferraresi, Angel, Navarro; Bello, J. A. Martinez; Savarino, Segovia, J. Martinez; Rondon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0