Pronostico Svezia-Algeria: il precedente indica la via

Svezia-Algeria è un’amichevole internazionale che si gioca martedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Tempo di amichevoli per Svezia e Algeria. Niente qualificazioni mondiali in questo turno per le squadre interessate. Quindi si deve giocare, perché si deve cercare di lavorare ovviamente per il futuro. E i meccanismi si oliano solamente giocando.

Una Svezia che ha vinto le sue ultime uscite dimostrando anche di avere una certa tenuta difensiva. Qualcosa di importante, senza dubbio, che in alcune parti della loro storia non s’è vista. E invece, nelle ultime sei uscite, sono stati solamente tre i gol subiti e un paio di questi anche ininfluenti rispetto al risultato finale. L’ultima vittoria della Svezia è di qualche giorno fa, sempre in amichevole ma questa volta in trasferta sul campo dell’Ungheria. E non è un campo facile, come abbiamo potuto imparare e capire nel corso degli ultimi anni.

Non perde dal 6 giugno dell’anno scorso, invece, l’Algeria. Una delle squadre sicuramente più forti di tutta l’Africa. Era una partita interna contro la Guinea, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Da quel momento in poi moltissime vittorie e qualche pareggio. Certo, gli avversari erano quelli che erano e la Svezia è almeno una spanna sopra a tutte. Difficile pensare di uscire indenni da questo impegno amichevole. C’è un solo precedente tra queste due nazionali, datato 2022. Sempre un match amichevole: allora è arrivata una vittoria svedese, in una gara finita 2-0. Crediamo possa essere ripetuto lo stesso finale.

Come vedere Svezia-Algeria in diretta tv e in streaming

La sfida Svezia-Algeria , amichevole internazionale in programma martedì alle 19:00, non avrà nessuna copertura televisiva in Italia. Il match, quindi, non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica e 1.80 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.90 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Svezia favorita che dovrebbe anche riuscire a mantenere il trend che vi abbiamo spiegato prima, vale a dire quello di non prendere gol. E il finale potrebbe proprio essere come quello dell’unico precedente. Vittoria dei padroni di casa con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Svezia-Algeria

SVEZIA (3-5-2): Olsen; Ekdal, Hien, Gudmundsson; Holm, Larsson, Jonsson, Ayari, Sema; Nygren, Elanga.

ALGERIA (4-2-3-1): Benbout; Atal, Tougai, Bensebaini, Hadjam; Boufadoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Belaili; Bounedjah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0