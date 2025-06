Pronostico Perù-Ecuador: il treno per i Mondiali non passa

Perù-Ecuador è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alla alle 03:30 di mercoledì: pronostico.

Dopo questa partita il treno per i Mondiali non passerà più. Sì, perché i padroni di casa del Perù di punti in classifica ne hanno pochi, precisamente 11, e sono distanti sette lunghezze dal settimo posto che garantirebbe almeno il playoff. Insomma, quello che si poteva fare è stato fatto e non ci sono margini per un rientro.

Anche perché, ormai, l’Ecuador ha come obiettivo quello di chiudere al secondo posto. Dopo aver fermato il Brasile la scorsa settimana, e visto lo scontro diretto tra la squadra di Ancelotti e il Paraguay – secondo a pari punti – il sogno, se così possiamo chiamarlo, è quello di mettersi alle spalle tutte le squadre tranne l’Argentina, che ormai ha la certezza della prima posizione in questo raggruppamento. Insomma: ci sono due squadre che hanno realmente obiettivi e motivazioni diverse e, la parte mentale, in questo match, farà la differenza.

C’è altro da dire? Sì. C’è altro da dire. C’è da dire che l’Ecuador arriva da un filotto di otto risultati utili di fila e non vuole macchiare quanto di buono fatto fino al momento con una sconfitta. Mantenere le certezze senza mai perdere il filo del discorso e senza perdere nemmeno quelle che potrebbero essere le convinzioni importanti che fino al momento sono state trovate. Una fase difensiva ottima, un attacco che segna. E contro il Perù, che invece al momento ha numeri diversi, non ci sono margini per errori.

Il pronostico

Ecuador in festa perché questa partita segnerà in maniera ufficiale la qualificazione al prossimo Mondiale. Una vittoria che inoltre darà la certezza, al Perù in questo caso, di non avere nessuna possibilità di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gara da meno di 4 reti complessive e con una sola formazione a segno, quella ospite, ovvio.

Le probabili formazioni di Perù-Ecuador

PERU’ (4-2-3-1): Gallese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Tapia, Carrillo, Polo, Flores, Quevedo, Guerrero.

ECUADOR (3-5-2):Valle; Pacho, Hincapié, Ordóñez; Estupiñán, Franco, Caicedo, Vite, Minda; Yeboah, Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2