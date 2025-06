Pronostico Messico-Turchia: riscatto immediato dopo la figuraccia

Messico-Turchia è un’amichevole e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 02:30 (ora italiana): notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Messico è uno dei tre paesi che il prossimo anno avranno l’onore e l’onere di organizzare i Mondiali insieme a Stati Uniti e Canada. Niente qualificazioni, dunque, per El Tricolor, che avrà l’occasione di giocare la più importante rassegna internazionale davanti al proprio pubblico per la prima volta dall’edizione del 1986, quella in cui trionfò l’Argentina di Maradona. L’obiettivo di Javier Aguirre – tornato sulla panchina del Messico per la terza volta dopo le esperienze del 2001-02 e del 2009-10 – e dei suoi uomini è arrivare preparati ad un appuntamento storico. Una brutta figura, da paese organizzatore, non sarebbe accettabile.

La sconfitta patita sabato scorso con la Svizzera, però, ha fatto sorgere qualche dubbio sulla competitività di una selezione che, soltanto tre mesi fa, ha vinto per la prima volta nella sua storia la Concacaf Nations League battendo in finale Panama.

Turchia a caccia di conferme

Il Messico ha subito ben quattro gol – più di quanti ne avevano incassati nei 5 incontri precedenti – contro una rappresentativa di livello come quella elvetica, in un match pirotecnico che è terminato 4-2.

Prima di focalizzarsi sulla Concacaf Gold Cup – domenica l’esordio con la Repubblica Dominicana – Gimenez e compagni se la vedranno con un’altra rappresentativa europea in ascesa come la Turchia, che negli Stati Uniti (si gioca al Kenan Stadium di Chapel Hill, in Carolina del Nord) sabato ha già affrontato la selezione statunitense, piegata 2-1 in rimonta grazie alle reti del trequartista del Real Madrid Arda Guler e di Akturkoglu, attaccante del Benfica. Tutto sommato un buon test per gli uomini di Vincenzo Montella, che debutteranno nelle qualificazioni ai Mondiali solo a settembre: nel loro gruppo ci sono pure Spagna, Georgia e Bulgaria. Nelle ultime nove gare la Turchia ha incassato a malapena una sconfitta a fronte di sei vittorie. Numeri che confermano la crescita di una nazionale che ad Euro 2024 è arrivata a sorpresa tra le prime otto.

Come vedere Messico-Turchia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Messico e Turchia, in programma mercoledì alle 02:30 al Kenan Stadium di Chapel Hill, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Messico vuole riscattare la brutta prestazione, soprattutto nella propria metà campo, contro la Svizzera. Con la Turchia dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta ma difficilmente terrà la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Messico-Turchia

MESSICO (4-4-2): Malagon; Araujo, Montes, Lara, Chavez; Mora, Edson Alvarez, Pineda, Vega; Santi Gimenez, Raul Jimenez.

TURCHIA (4-2-3-1): Ozer; Celik, Demiral, Akaydin, Ozcan; Yuksek, Ayhan; Aydin, Guler, Uzun; Akturkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1