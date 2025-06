Pronostico Inghilterra-Senegal: sono imbattuti da 23 partite

Inghilterra-Senegal è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Dopo tre giornate di qualificazioni ai Mondiali l’Inghilterra è saldamente al comando del proprio gruppo. Tre vittorie su tre fino a questo momento per la selezione dei Tre Leoni, che dovrebbe chiudere al primo posto senza grossi problemi: la Serbia, l’avversario in teoria più minaccioso, ha già commesso un primo passo falso, non andando al di là di un pareggio in Albania.

Tuttavia, il commissario tecnico Thomas Tuchel, in carica da gennaio, sabato scorso è finito per la prima volta nel mirino dei critici: nel terzo turno la sua Inghilterra ha vinto “solo” 1-0 contro una rappresentativa modesta come Andorra, offrendo una prestazione tutto sommato deludente, vista la caratura della nazionale che aveva di fronte. Kane e compagni sono riusciti a sbloccare il match solamente al 50′, proprio grazie ad un gol del loro capitano e secondo massimo goleador di sempre.

Segno che Tuchel ha ancora tanto lavoro da fare per far sì che questa selezione, alle prese con un’abbondanza avuta raramente in passato, possa ben figurare tra un anno nell’attesa kermesse nordamericana. L’ex allenatore di Chelsea e PSG si aspetta un cambio di marcia già nell’amichevole del City Ground di Nottingham con il Senegal, reduce da un altro test contro l’Irlanda a Dublino (il match è terminato 1-1). I Leoni della Teranga sono imbattuti da ben 23 partite (16 vittorie e 6 pareggi), anche se in questa striscia bisogna contare pure la finale di Coppa d’Africa persa ai rigori contro la Costa d’Avorio. Gli uomini di Pape Thiaw sono attualmente secondi nel girone di qualificazione ai Mondiali dietro alla Repubblica Democratica del Congo.

Tuchel dovrebbe effettuare diversi cambi rispetto alla gara con Andorra: spazio ai vari Henderson, Eze, Rice, Gordon, Lewis-Skelly e Colwill. Nel Senegal assenti Mané (motivi familiari) e Pape Matar Sarr, infortunato.

Come vedere Inghilterra-Senegal in diretta tv e in streaming

La sfida Inghilterra-Senegal è in programma martedì alle 20:45 al City Ground di Nottingham, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un’Inghilterra ancora troppo sperimentale potrebbe avere qualche difficoltà a prevalere sul Senegal, che non è imbattuto da 23 partite per caso. Ipotizziamo un successo di misura degli inglesi, in un match in cui potrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Senegal

INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Alexander-Arnold, Chalobah, Colwill, Lewis-Skelly; Bellingham, Rice; Madueke, Eze, Gordon; Kane.

SENEGAL (4-1-4-1): Diouf; A. Mendy, Seck, Diallo, Jakobs; Camara; Sima, Diatta, Diarra, Ndiaye; Dia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1