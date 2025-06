Pronostico Grecia-Bulgaria: il doppio tris è servito

Grecia-Bulgaria è un’amichevole internazionale che si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il doppio tris è servito. Sì, perché la Grecia, impegnata in questa amichevole internazionale contro la Bulgaria, ha un doppio obiettivo. Il primo, evidente, quello di conquistare la terza vittoria di fila nel proprio cammino. Che non è male per una nazionale che ha dimostrato di avere avuto un percorso netto di crescita nel corso degli ultimi anni.

E poi il secondo obiettivo, un altro tris, è relativo alle vittorie proprio contro la Bulgaria: negli ultimi due scontri diretti infatti tra queste due formazioni, sono stati sempre i padroni di casa a vincere. E diciamo che il clamoroso detto, non c’è due senza tre, casca a pennello in questo contesto.

Ovvio che non c’è solamente un detto che ci indica la via. Ce la indicano, soprattutto, gli ultimi risultati della Grecia e il fatto che sta dimostrando da parecchio tempo di aver intrapreso la strada giusta per una crescita costante della propria nazionale. Investimenti mirati sui giovani e nessuna paura di lanciarli in prima squadra. Sì, ci sono anche alcuni uomini d’esperienza com’è giusto che sia: e questo sta creando il giusto mix per raggiungere un bel po’ di risultati.

Come vedere Grecia-Bulgaria in diretta tv e in streaming

La sfida Grecia-Bulgaria, amichevole internazionale in programma martedì alle 20:45, non avrà nessuna copertura televisiva in Italia. Il match, quindi, non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Grecia è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e 1.45 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria della Grecia in questa partita ci pare abbastanza scontata. Così come ci pare anche abbastanza scontato un altro fatto. I padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere questa partita senza nemmeno subire gol.

Le probabili formazioni di Grecia-Bulgaria

GRECIA (4-2-3-1): Mandas; Vagiannidis, Retsos, Koulikekiris, Giannoulis; Kourbella, Zefeiris; Karetsas, Konstantellas, Tzolis; Pavlidis.

BULGARIA (4-2-3-1): Vutsov; Popov, Dimitrov, Petkov, Nedyalkov; Gruev, Shopov; Iliev, Kraev, Milanov; Kolev.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0