Pronostico Bolivia-Cile, ultima spiaggia: speranze appese a un filo

Bolivia-Cile è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 22:00 (ora italiana): tv, streaming, pronostico.

Con nove punti ancora a disposizione da qui alla fine delle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, la Bolivia spera ancora di raggiungere il settimo posto, quello che le consentirebbe di disputare quantomeno gli spareggi interzona. Difficile ma non impossibile per la Verde, anche dopo la netta sconfitta rimediata sabato scorso nello scontro diretto con il Venezuela (2-0), proprio la selezione sulla quale gli uomini di Oscar Villegas devono fare la corsa.

La Vinotinto, vittoriosa grazie ai gol di Cuellar e Rondon, si è portata a +4 sulla Bolivia, l’unica che può ancora insidiarla. Normale, dunque, che la sfida con il Cile, fanalino di coda di questo girone eliminatorio ed ormai praticamente fuori da tutto, si trasformi in una sorta di ultima spiaggia per la selezione boliviana, chiamata ad invertire obbligatoriamente la rotta dopo sei gare senza vittorie, in cui sono arrivati solo due pareggi casalinghi contro Paraguay e Uruguay.

La Bolivia cercherà come al solito di sfruttare la capacità di giocare ad alta quota, mettendo al contempo in difficoltà l’avversario di turno. Ad El Alto – oltre 4mila metri di altezza – si presenta un Cile svuotato e senza più speranze: la campagna di qualificazione è stata un totale fallimento per una rappresentativa che ha bisogno al più presto di un ricambio generazionale. La Roja tre giorni fa ha incassato l’ennesima sconfitta, arrendendosi di misura all’Argentina (0-1) e rimanendo a secco di gol per la terza partita consecutiva: soltanto il Perù ha segnato meno gol degli uomini di Ricardo Gareca.

Come vedere Bolivia-Cile in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bolivia e Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma martedì alle 22:00 (ora italiana) allo stadio Municipal di El Alto, in Bolivia, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Bolivia è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Bolivia deve per forza vincere questa partita per rimanere in corsa: altura e maggiori motivazioni faranno la differenza contro un Cile che non sa più vincere e neppure fare gol. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Bolivia-Cile

BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Haquin, Morales, Paniagua; Vaca, Villarroel, Villamil; Fernandez, Terceros, Chavez.

CILE (4-3-3): Cortes; Loyola, Maripan, Sierralta, Suazo; Altamirano, Echeverria, Pizarro; Cepeda, Sanchez, Osorio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0