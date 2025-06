Pronostico Argentina-Colombia: nessun regalo, nonostante tutto

Argentina-Colombia è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alla alle 02:00 di mercoledì: pronostico.

L’aver da un pezzo già staccato il pass per il prossimo Mondiale per il momento non ha cambiato l’atteggiamento dell’Argentina. La squadra di Scaloni continua a vincere e lo fa contro tutti, anche con quelle formazioni che devono centrare l’obiettivo.

Sarà così anche contro la Colombia? Vedremo. Ma senza dubbio i padroni di casa non vogliono in nessun modo regalare nulla a nessuno. Nemmeno alla Colombia che con qualche punto potrebbe staccare il pass per il prossimo Mondiale. Gli ospiti hanno bisogno di qualche risultato utile perché sono davanti di soli quattro punti dalla settima in classifica, quella che andrebbe allo spareggio. Il rischio quindi di essere risucchiati c’è. Ma l’Argentina, come detto, non lascerà nulla al caso.

Il momento inoltre, della Colombia, non è dei migliori. Una serie di mancate vittorie ha rimesso tutto in discussione e soprattutto ha abbassato il livello di autostima di una squadra che ha sì delle qualità importanti, ma per via anche di qualche infortunio non ha trovato quella continuità che serviva. Insomma, in poche parole, la vittoria dell’Argentina ci appare davvero scontata.

Come vedere Argentina-Colombia in diretta tv e in streaming

La sfida Argentina-Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma mercoledì alle 02:00. non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento al costo di 3,99 euro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Argentina è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Argentina ancora vincente, nonostante non serve a nulla un’affermazione alla squadra di Scaloni. Ma ormai l’obiettivo è quello di non regalare nulla a nessuno. E la Colombia, questa qualificazione, se la dovrà sudare fino all’ultima goccia.

Le probabili formazioni di Argentina-Colombia

ARGENTINA (4-4-2): Martinez;Molina, Romero, Otamendi,Medina; Rodrigo De Paul, Simeone,Fernandez, Almada; Messi, Alvarez.

COLOMBIA (4-2-3-1): Mier; Munoz, Mina, Sanchez, Borja; Lerma, Castano; Arias, Rodriguez, Hernandez; Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0