I pronostici di mercoledì 11 giugno: Europei Under 21

I pronostici di mercoledì 11 giugno, al via gli Europei Under 21 con in campo anche gli azzurrini che affronteranno la Romania

Nella giornata d’esordio dell’Europeo Under 21, quest’anno organizzato dalla Slovacchia, tocca anche all’Italia di Carmine Nunziata, sorteggiata nel girone A insieme ai vicecampioni in carica della Spagna – indiscussa favorita per il primo posto – alla Romania ed ai padroni di casa della Slovacchia. Un gruppo non complicatissimo ma in cui non mancano di certo le insidie, che sarebbe un grande errore sottovalutare.

L’obiettivo degli Azzurrini è ovviamente arrivare tra le prime due e qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. L’Italia ha vinto questa manifestazione ben 5 volte – è la seconda più titolata dopo la Spagna – ma l’ultimo trionfo risale addirittura a 21 anni fa, in Germania. In difesa ci sono Coppola – appena rientrato dalla nazionale maggiore e finito nel mirino del Brighton – e l’ex Fiorentina Kayode, oggi al Brentford; a centrocampo spiccano i vari Casadei, Pisilli, Fazzini e Bianco; davanti il jolly è Baldanzi della Roma ma figurano anche Gnonto e Koleosho.

L’Italia ha una rosa più profonda e soprattutto più talentuosa rispetto a quella rumena e dovrebbe partire con il piede giusto. Ma gli uomini di Pancu, che hanno fatto benissimo nelle qualificazioni ed hanno vinto due delle ultime tre amichevoli (una delle quali con il Portogallo) non stenderanno certo il tappeto rosso agli Azzurrini in una gara in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

I pronostici sulle altre partite

La partita più attesa di oggi è però quella tra Portogallo e Francia, in cui però mancheranno molte stelle. Nel Portogallo non ci saranno gli infortunati Quaresma e Fabio Silva ma neppure la stellina Rodrigo Mora, che quest’anno si è messa in luce nel Porto. “Big” assenti anche nella Francia: Baticle non potrà contare sui vari Doué, Zaire-Emery, Camavinga, Barcola e Cherki, ormai nel giro della nazionale maggiore. In attacco spazio a Tel, talento del Tottenham, mentre in difesa c’è Lukeba.

La sensazione è che il Portogallo abbia qualcosa in più rispetto ad una Francia che non può fare affidamento su dievrsi elementi della sua generazione d’oro e che deve ancora un po’ assestarsi dopo il cambio in panchina. Leggera preferenza per i lusitani in una gara da almeno tre reti totali.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Italia-Romania, Europei Under 21, ore 21:00

Vincenti

SPAGNA (in Slovacchia-Spagna, Europei Under 21, ore 18:00)

(in Slovacchia-Spagna, ore 18:00) ITALIA (in Italia-Romania, Europei Under 21, ore 21:00)

(in Italia-Romania, ore 21:00) PORTOGALLO O PAREGGIO (in Portogallo-Francia, Europei Under 21, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Slovacchia-Spagna , Europei Under 21, ore 21:00

, Europei Under 21, ore 21:00 Italia-Romania, Europei Under 21, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Portogallo-Francia , Europei Under 21, ore 21:00

, Europei Under 21, ore 21:00 Polonia-Georgia, Europei Under 21, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Italia-Romania, Europei Under 21, ore 21:00