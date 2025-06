I pronostici di martedì 10 giugno: qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di martedì 10 giugno, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 in Europa, Asia e Sudamerica

La terza fase delle qualificazioni AFC ai prossimi campionati del mondo è giunta alla sua giornata conclusiva. Il penultimo turno, giovedì scorso, ha regalato degli storici verdetti: nel girone A, dov’era già qualificato l’Iran, l’Uzbekistan di Eldor Shomurodov ha conquistato per la prima volta nella sua storia un pass per la fase finale di un Mondiale; nel girone B invece ha fatto festa la Giordania, qualificata insieme alla Corea del Sud; in quello C, infine, l’Australia deve ancora attendere per brindare, ma il traguardo dista ormai davvero pochi centrimetri.

In Europa in arrivo facili vittorie per Olanda, Austria, Romania e Serbia contro Malta, San Marino, Andorra e Cipro. Tre punti in arrivo anche per l’Albania in casa della Lettonia, pure la Polonia parte favorita sul campo della Finlandia.

I pronostici sulle altre partite

Nella notte ci saranno poi le partite di qualificazione ai Mondiali del girone Sudamericano. La Bolivia ha l’ultima occasione in casa contro il Cile ormai fuori dai giochi. Attesa anche la prima vittoria di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Paraguay che ha ormai già tagliato virtualmente il traguardo, soprattutto se l’Uruguay farà il suo nella partita casalinga contro il Venezuela.

Pronostici: la scelta del Veggente

• ALBANIA vincente in Lettonia-Albania, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

ROMANIA (in Romania-Cipro, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00)

(in Romania-Cipro, ore 21:00) BOLIVIA (in Bolivia-Cile, Qualificazione ai Mondiali, ore 22:00)

(in Bolivia-Cile, ore 22:00) URUGUAY (in Uruguay-Venezuela, Qualificazione ai Mondiali, ore 01:00)

(in Uruguay-Venezuela, ore 01:00) BRASILE (in Brasile-Paraguay, Qualificazione ai Mondiali, ore 02:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Olanda-Malta , Qualificazione ai Mondiali , ore 21:00

, , ore 21:00 San Marino-Austria , Qualificazione ai Mondiali , ore 21:00

, , ore 21:00 Serbia-Andorra, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Stati Uniti-Svizzera , Amichevole, ore 02:00

, Amichevole, ore 02:00 Messico-Turchia, Amichevole, ore 03:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Inghilterra-Senegal, Amichevole, ore 20:45