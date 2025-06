Pronostico Slovenia-Bosnia: precedenti a senso unico

Slovenia-Bosnia è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Slovenia è una di quelle nazionali europee che non hanno ancora debuttato nelle qualificazioni Mondiali. Il girone in cui sono capitati gli uomini di Matjaz Kek è quello B, composto da quattro squadre: le favorite per il primo posto sono Svizzera e Svezia ma gli sloveni, come hanno avuto modo di dimostrare nell’ultimo campionato europeo, rappresentano un’insidia credibile e si candidano ad essere una potenziale outsider.

Trascinata da un talento come Sesko, la Slovenia a Euro 2024 a sorpresa è riuscita a superare la fase a gironi in un gruppo complicato (c’erano pure Serbia, Danimarca e Inghilterra) puntando su una difesa solida e su un’organizzazione tattica che ha fatto la differenza. La selezione guidata da Kek ha poi messo paura al Portogallo di Ronaldo negli ottavi, che l’ha spuntata solo ai calci di rigore. Escludendo le due pesanti sconfitte con la Norvegia, gli sloveni hanno ben figurato pure nell’ultima Nations League, rimanendo in Lega B dopo aver vinto lo spareggio promozione-retrocessione con la Slovacchia (0-0 all’andata e 1-0 al ritorno). Venerdì scorso, pur dovendo fare a meno di Sesko (non convocato) la Slovenia l’ha spuntata 1-0 nell’amichevole con il Lussemburgo. Nel secondo test se la vedrà con la Bosnia, che invece ha già disputato tre gare di qualificazioni ed è a punteggio pieno nel gruppo H: ottima la partenza dei balcanici, vittoriosi contro Romania, Cipro e San Marino. Il sogno di partecipare al Mondiale nordamericano – sarebbe la seconda volta dopo il 2014 – è più che mai vivo per la selezione di Sergej Barbarez.

Come vedere Slovenia-Bosnia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Slovenia e Bosnia, in programma martedì alle 18:00 allo Stadion Celje di Celje, in Slovenia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Le due selezioni si sono affrontate solo in amichevole finora e l’ha sempre spuntata la Bosnia: 3-4 nel 2008 e 0-3 nel 2013. Visto il momento positivo dei bosniaci ipotizziamo un match combattuto ed equilibrato, in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Slovenia-Bosnia

SLOVENIA (4-2-3-1): Vekic; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Petrovic, Elsnik; Stojanovic, Lovric, Svetlin; Kramer.

BOSNIA (4-2-2-2): Vasilij; Malic, Bicakcic, Muharemovic, Burnic; Tahirovic, Sunjic; Hajradinovic, Gigovic; Demirovic, Bazdar.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1