Pronostico Serbia-Andorra: sono tante le prime volte

Serbia-Andorra è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tante prime volte. Intanto: quello di martedì sera sarà il primo storico incrocio tra Serbia e Andorra. Poi: sarà sicuramente la prima vittoria della Serbia in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. E poi ancora: la Serbia troverà anche il primo gol in questa manifestazione, visto che al debutto nello scorso fine settimana contro l’Albania è finita zero a zero.

Non ci può essere e non ci sarà storia. E, c’è da dire anche, che una prima volta non ci sarà. Quale? Il gol di Andorra, che in tre partite giocate fino al momento ne ha presi cinque non riuscendo mai ad esultare. Continuerà a essere così ovviamente, perché la Serbia ha sì dimostrato di avere qualche problema lì davanti, ma dietro, ed è giusto sottolinearlo, ha messo in evidenza delle caratteristiche, soprattutto fisiche, belle importanti. E anche di concentrazione, ovvio. E tutto questo ci porta a dire che i primi tre punti arriveranno senza nemmeno subire gol.

Serbia, quindi, che si metterà davvero in corsa per il prossimo Mondiale, sapendo che sarà durissima prendersi il primo posto, c’è l’Inghilterra, ma che dopo il pareggio in Albania ha fatto capire di avere ottime possibilità di chiudere al secondo posto che vorrebbe dire andare ai playoff. E poi lì uno se la gioca.

Come vedere Serbia-Andorra in diretta tv e in streaming

La sfida Serbia-Andorra è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Serbia vincente senza fatica in una gara da almeno tre reti complessive e da solamente una squadra a segno, ovviamente quella padrona di casa. Vlahovic e compagni, quindi, entreranno davvero in corsa per qualcosa di importante come staccare il pass per il prossimo Mondiale.

Le probabili formazioni di Serbia-Andorra

SERBIA (4-3-1-2): Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic.

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Borra Font, Llovera, Garcia, Oliveira, San Nicolas; Tapia, Babot, Guillen, Cervos; Cucu.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0