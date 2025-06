Pronostici qualificazioni Mondiali AFC 10 giugno: occhi puntati sul girone C

Qualificazioni Mondiali AFC, si conclude la terza fase: nel girone C va in scena lo scontro diretto tra Arabia Saudita e Australia per il secondo posto.

La terza fase delle qualificazioni AFC ai prossimi campionati del mondo è giunta alla sua giornata conclusiva. Il penultimo turno, giovedì scorso, ha regalato degli storici verdetti: nel girone A, dov’era già qualificato l’Iran, l’Uzbekistan di Eldor Shomurodov ha conquistato per la prima volta nella sua storia un pass per la fase finale di un Mondiale; nel girone B invece ha fatto festa la Giordania, qualificata insieme alla Corea del Sud; in quello C, infine, l’Australia deve ancora attendere per brindare, ma il traguardo dista ormai davvero pochi centrimetri.

Ma procediamo con ordine, ricordando anche il regolamento di questa fase. Nei tre gironi da sei si qualificano direttamente le prime due, mentre le terze e le quarte avranno accesso ad una quarta fase (tre gironi da tre, in cui si qualifica solo la prima).

Per quanto riguarda il girone A, come detto in precedenza, Uzbekistan e Iran hanno già in tasca il biglietto per il Nordamerica, ma anche Emirati Arabi Uniti e Qatar sono certi di giocare la quarta fase. Occhio ai qatarioti, che puntano a chiudere terzi: vincere in casa di un Uzbekistan – già battuto 3-2 all’andata – ancora intento a festeggiare non è utopia. Gli Emirati invece non dovrebbero fallire l’appuntamento coi 3 punti nella trasferta con il modesto Kirghizistan, travolto 3-0 a novembre e fuori dai giochi da tempo.

Australia a un passo dal traguardo

Nel girone B la Corea del Sud dovrebbe ottenere un successo ampio nella sfida testa-coda con il Kuwait. Non può distrarsi invece l’Iraq, che nonostante i tre punti di vantaggio può ancora essere raggiunto dalla Palestina quinta. Iraq che dunque avrà molti più motivi per vincere rispetto alla Giordania già qualificata, mentre lo scontro tra Palestina e Oman è di fatto uno spareggio per il quarto posto: previsto grande equilibrio tra due squadre separate da un punto (l’Oman è avanti e sarebbe qualificato alla quarta fase con un pareggio).

Chiudiamo con il girone C, dove all’Australia, seconda a +3 sull’Arabia Saudita, basterebbe un pareggio nello scontro diretto per andare al Mondiale.

In realtà i Socceroos si qualificherebbero anche perdendo, purché non lo facciano con otto gol di scarto (la differenza reti è nettamente migliore). L’Arabia Saudita secondo noi faticherà a scalfire la difesa australiana, che ha già tenuto la porta inviolata all’andata. Negli altri match ci aspettiamo due risultati positivi da parte di Giappone e Cina, impegnati rispettivamente contro Indonesia e Bahrein.

Qualificazioni Mondiali AFC: possibili vincenti

Cina o pareggio (in Cina-Bahrein)

Emirati Arabi Uniti (in Kirghizistan-Emirati Arabi Uniti)

Qatar (in Uzbekistan-Qatar)

Iraq o pareggio (in Giordania-Iraq)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Giappone-Indonesia

Corea del Sud-Kuwait

Qualificazioni Mondiali AFC: le partite da almeno un gol per squadra

Uzbekistan-Qatar

Giordania-Iraq

Le partite da meno di tre gol complessivi

Palestina-Oman

Arabia Saudita-Australia

