I pronostici di lunedì 9 giugno: qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di lunedì 9 giugno, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026: in campo anche l’Italia contro la Moldova

L’incubo di mancare la qualificazione al Mondiale per la terza volta di fila è sempre più concreto per gli azzurri. Sabato l’Italia ha offerto una prestazione sconcertante a Oslo contro la Norvegia di Haaland e Odegaard ed è stata letteralmente presa a pallate dagli scandinavi (3-0), che a fine primo tempo avevano già risolto la pratica portandosi in vantaggio di tre gol. Sì, era solo la prima partita di qualificazioni ma adesso per raggiungere primo posto, l’unico che garantisce il pass diretto per la fase finale del campionato del mondo, l’Italia ha bisogno di una vera e propria impresa.

La Moldavia non fa paura ma in questa situazione gli azzurri non possono permettersi di sottovalutare nessuno: peraltro negli ultimi due precedenti ufficiali con i moldavi (risalenti al biennio 2004-05), l’Italia ebbe la meglio con un solo gol di scarto. Fa ben sperare, invece, il 6-0 nell’amichevole dell’ottobre 2020. Nonostante le evidenti difficoltà, crediamo in uno scatto d’orgoglio della nazionale di Spalletti che contro la Moldavia dovrebbe segnare dai tre ai sei gol.

I pronostici sulle altre partite

Il problema per l’Italia è che la Norvegia molto probabilmente continuerà a vincere e a segnare a valanga: l’Estonia non sembra in grado di fermare Nusa, Sorloth e Haaland, scatenati contro gli azzurri.

Il Belgio, dopo il deludente pareggio contro la Macedonia, deve battere il Galles che in questo momento occupa il primo posto del girone a quota 7 punti. Tre punti obbligatori anche per la Croazia contro la Repubblica Ceca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Croazia-Repubblica Ceca, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00

Vincenti

Belgio + OVER 1,5 (in Belgio-Galles, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00)

(in Belgio-Galles, ore 21:00) Italia + OVER 3,5 (in Italia-Moldova, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00)

(in Italia-Moldova, ore 21:00) Norvegia + OVER 2,5 (in Italia-Moldova, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kosovo-Comoros , Amichevole , ore 19:00

, , ore 19:00 Estonia-Norvegia , Qualificazione ai Mondiali , ore 21:00

, , ore 21:00 Italia-Moldova, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00

Comparazione quota totale (Scelta del Veggente + vincenti): 6.83 GOLDBET ; 6.51 SNAI; 6.83 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Croazia-Repubblica Ceca, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00