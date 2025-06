Pronostico San Marino-Austria: la goleada è scritta

San Marino-Austria è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una sola partita, per il momento, per l’Austria. E ovviamente una vittoria, visto che parliamo della squadra che ha maggiori possibilità di chiudere prima nel girone H: il Mondiale, quindi, è quasi certo per Arnautovic e compagni, che devono comunque fare il loro e vincere, con tanti gol, contro San Marino.

Cosa che nello scorso fine settimana non è riuscita alla Bosnia, che al momento ha 9 punti conquistati in altrettante partite in questo girone. Ma ha vinto solamente uno a zero contro i Sanmarinesi, che hanno venduta cara la pelle facendo una grandissima prova di orgoglio. Non è servita, ma da chi di solito prende un sacco di gol, perdere solamente con uno di scarto è quasi una vittoria.

Detto questo, ovvio che questa partita avrà un finale diverso. Molto diverso. L’Austria, sapendo inoltre che il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è quello della differenza reti totali, vorrà fare molti gol. E li farà.

Come vedere San Marino-Austria in diretta tv e in streaming

La sfida San Marino-Austria è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Dire che non serve a nulla puntare sulla vittoria secca dell’Austria è qualcosa scontata. La goleada, quindi, è scritta. Una partita che si chiuderà subito e si sbloccherà nel primo tempo. Anzi, crediamo si possa realmente sbloccare nei primi 20 minuti di gioco. E il finale sarà molto largo per gli ospiti che la chiuderanno senza nemmeno subire gol.

Le probabili formazioni di San Marino-Austria

SAN MARINO (4-3-3): Colombo; Fabbri, Cevoli, Benvenuti, Riccardi; Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Contadini, Nanni, Lazzari.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Wimmer, Wober, Lienhart, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 0-7