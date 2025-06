Pronostico Romania-Cipro: nella storia è successo una volta sola

Romania-Cipro è una partita valida per la terza giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nel raggruppamento H, sia Romania che Cipro, ma soprattutto i secondi, sanno benissimo che sarà difficile riuscire a chiudere tra le prime due. Ci sono Austria e Bosnia che al momento sembrano favorite, anche se la Romania, che ha una partita in meno, si potrebbe inserire nella corsa.

Sono stati diversi i confronti nel corso della storia tra queste due formazioni. Molti di più di quanto uno penserebbe. Anche molto datati ovviamente e, in tutto questo, è successo una sola volta che Cipro riuscisse ad avere la meglio. Era il 2010 ed era un’amichevole, quindi nemmeno con valore. Per il resto la Romania ha sempre vinto e continuerà a farlo anche dopo questa partita.

Anche per via dell’ultimo confronto, quello più recente, che ci dice come in questo momento tra le due nazionali in questione esiste un grosso divario. Era la Nations League e nel dicembre dell’anno scorso la Romania ha distrutto 4-1 la formazione ospite. Quindi, ovvio, che in base a questo anche noi diamo il nostro pronostico. Troppo fresco per pensare che le cose possano essere cambiate.

Come vedere Romania-Cipro in diretta tv e in streaming

La sfida Romania-Cipro è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Romania è quotata a 1. 25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara che la Romania vincerà senza problemi. Tre punti che daranno quindi ai padroni di casa una speranza, anche minima, di poter raggiugere il secondo posto che varrebbe almeno i playoff per il prossimo Mondiale. Match, questo, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Romania-Cipro

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Popescu, Burca, Bancu; Marin, Marius Marin, Stanciu; Man, Tanase, Dragus.

CIPRO (4-4-2): Mall; Shikkis, Sielis, Panagioutu, Pileas; Tzionis, Kastanos, Kyriakolu, Kosti; Koutaskakos, Foti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0