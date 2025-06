Pronostico Olanda-Malta: debutto soft e goleada

Olanda-Malta è una partita valida per la terza giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Debutto soft per l’Olanda in queste qualificazioni al prossimo Mondiale. Malta non è un avversario che fa paura e non lo farà mai. Gli ospiti, invece, saranno alla terza uscita in questo raggruppamento. E ovviamente sono zero i punti fatti.

Zero anche i gol: Malta non segna molto, e lo sappiamo. Quindi per la formazione di casa sarà abbastanza semplice prendersi questi tre punti che bagneranno come detto il debutto degli Orange. Una nazionale che quasi sicuramente chiuderà al primo posto nel girone. Anche se c’è una Polonia che vincendo in trasferta in Finlandia – e la cosa è molto probabile come vi spieghiamo nel pronostico di questa partita che trovate sul sito – andrebbe a nove punti dopo tre gare disputare. Punteggio pieno, in poche parole.

Tornando invece a questa di partita, è evidente che praticamente partita non ce ne sarà mai. Troppo forte l’Olanda per pensare possa finire in maniera diversa. Anzi, la sensazione, visto che in caso di arrivo a pari punti il primo criterio è quello della differenza reti, è che possa davvero finire in goleada. Una goleada che si aprirà nel primo tempo.

Come vedere Olanda-Malta in diretta tv e in streaming

La sfida Olanda-Malta è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotata a 1.01 su Goldbet e Lottomatica e a 1.02 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Inutile pensare ovviamente di giocare solamente l’Olanda vincente, non ne varrebbe la pena. Quindi il nostro pronostico si divide in diverse soluzioni. Il primo è una vittoria con almeno tre gol e senza che Malta segni; poi che la partita si possa sbloccare nei primi 30 minuti di gioco. E infine la possibilità di una goleada con almeno cinque reti dei padroni di casa. Insomma, è tutto scritto e non ci possono essere davvero dubbi su questo.

Le probabili formazioni di Olanda-Malta

OLANDA (4-3-3): Verbrugger; Geeretruida, Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; Rejinders, Kluivert, de Jong; Frimpong, Depay, Gakpo.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, Carragher, Pepe; Mbong, Guillamer, Teuma, Satariano, Camenzuli; Paul Mbong, Overend.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0