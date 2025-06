Pronostico Montenegro-Armenia: questo trend verrà rispettato

Montenegro-Armenia è un’amichevole e si gioca lunedì alle 20:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da quando ha fatto il suo esordio nel 2007, ormai 18 anni fa, il Montenegro non è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni. E la qualificazione alla fase finale di un’importante rassegna internazionale (Mondiale o Europeo) rimane un miraggio. Sarà complicato riuscirci anche stavolta, dal momento che nello stesso girone della selezione balcanica (gruppo L) ci sono due rappresentative sulla carta superiori a Jovetic e compagni come Croazia e Repubblica Ceca, le quali danno l’impressione di aver di fatto già prenotato i primi due posti.

Il Montenegro però è partito con il piede giusto: lo scorso marzo ha sfruttato il fattore campo ed ha avuto la meglio sulle due selezioni più abbordabili del raggruppamento, Gibilterra e Isole Faroe, sconfitte rispettivamente 3-1 e 1-0. Gli uomini di guidati da Robert Prosinecki hanno così voltato pagina dopo la disastrosa campagna di Nations League, che si era conclusa a novembre con la retrocessione in Lega C: solo tre i punti conquistati dai montenegrini in un gruppo con Galles, Turchia e Islanda.

A pochi giorni dalla partita con la Repubblica Ceca – a Plzen i montenegrini sono stati sconfitti 2-0 – valida per la terza giornata delle qualificazioni, la truppa di Prosinecki sarà impegnata in un’amichevole con l’Armenia. I caucasici, a differenza del Montenegro, non hanno ancora debuttato nelle qualificazioni: lo faranno a settembre contro il Portogallo di Ronaldo (nello stesso girone ci sono pure Ungheria e Irlanda). La rappresentativa allenata dall’olandese John van ‘t Schip se vuole avere speranze dovrà fare necessariamente meglio rispetto all’ultima Nations League, terminata con due sconfitte molto pesanti nello spareggio con la Georgia (0-3 all’andata e 6-1 al ritorno).

Come vedere Montenegro-Armenia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Montenegro e Armenia, in programma lunedì alle 20:00 al Gradski Stadion di Niksic, in Montenegro, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nei tre precedenti si è sempre imposta la selezione che giocava tra le mura amiche, motivo per cui crediamo che il Montenegro possa spuntarla in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Montenegro-Armenia

MONTENEGRO (3-4-2-1): Nikic; Savic, Vujacic, Sipcic; Vesovic, Jankovic, Kuc, Radunovic; Vukotic, Jovetic; Krstovic.

ARMENIA (4-3-3): Avagyan; Hambardzumyan, Muradyan, G. Harutyunyan, Tiknizyan; Avanesyan, H. Harutyunyan, Spertsyan; Shaghoyan, Sevikyan, Serobyan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1