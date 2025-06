Pronostico Liechtenstein-Scozia: ci riuscirà per la prima volta

Liechtenstein-Scozia è un’amichevole e si gioca lunedì alle 18:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Solo amichevoli per la Scozia in questa finestra dedicate alle nazionali. McTominay e compagni torneranno a fare sul serio dal prossimo settembre, quando anche per loro inizieranno le qualificazioni al Mondiale nordamericano. La Tartan Army non partecipa ad un campionato del mondo dal lontano 1998: un’assenza ormai lunghissima. Steve Clarke e i suoi uomini stavolta sembrano avere le carte in regola per tornare a giocare la fase finale della kermesse più importante. Bisognerà tuttavia sovvertire le gerarchie nel gruppo C, in cui sia Danimarca che Grecia partono davanti alla selezione britannica.

La stessa Grecia che lo scorso marzo ha rispedito la Scozia in Lega B di Nations League: dopo aver vinto 1-0 al Pireo, la Tartan Army è inspiegabilmente crollata 3-0 davanti al caloroso pubblico di Hampden Park, che solitamente rappresenta una marcia in più per una nazionale abituata a dare il meglio tra le mura amiche.

Tornando alle qualificazioni, sarà fondamentale non sbagliare l’esordio in Danimarca, in programma tra poco meno di tre mesi: a tal proposito, per non farsi trovare impreparati all’appuntamento, il commissario tecnico Clarke pretenderà delle risposte dai suoi, specie dopo la sconfitta interna di venerdì scorso con l’Islanda (1-3), ko che ha reso l’aria ancora più pesante. Vietato sbagliare, dunque, nel test sulla carta molto semplice contro il Liechtenstein. La selezione del Principato non vince un match ufficiale da settembre 2020, quando si impose 2-0 su San Marino, altro micro-stato, nella seconda edizione della Nations League. Da quel successo sono arrivate solamente due vittorie, entrambe in amichevole, contro Lussemburgo e Hong Kong. Con ogni probabilità il Liechtenstein sarà la squadra “materasso” del gruppo J: già due sconfitte su due nelle partite di marzo (0-3 con la Macedonia del Nord e 0-2 con il Kazakistan).

Come vedere Liechtenstein-Scozia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Liechtenstein e Scozia, in programma lunedì alle 18:00 al Rheinpark Stadion di Vaduz, nel Liechtenstein, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nei precedenti con il Liechtenstein curiosamente la Scozia non ha mai vinto con più di un gol di scarto: trend che stavolta potrebbe essere invertito in una gara in cui la Tartan Army dovrebbe pure riuscire a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Scozia

POSSIBILE RISULTATO: 0-2