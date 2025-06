Pronostico Lettonia-Albania: finirà così per la prima volta nella storia

Lettonia-Albania è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Quattro punti in tre partite per l’Albania. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più, forse, soprattutto nell’ultimo appuntamento in casa contro la Serbia. Sì, è arrivato un pari, che ci può anche stare, ma adesso per rimanere dentro le qualificazioni al prossimo mondiale si deve vincere.

La Lettonia, invece, di punti in due partite giocati fino al momento ne ha fatti tre. Una vittoria contro Andorra contro la quale vinceranno tutti. I padroni di casa, lo sanno benissimo anche loro, non hanno nessuna possibilità di andare al prossimo Mondiale, anche perché nel gruppo K c’è l’Inghilterra che ha già messo le cose in chiaro. L’obiettivo è quello di togliersi qualche soddisfazione qua e là, non chiudere all’ultimo posto – e questo è sicuro – e cercare, soprattutto, di fare fermare qualcuno.

Non sarà, comunque, questo il caso. L’Albania infatti, per la prima volta nella propria storia, sembra poter riuscire a vincere contro la Lettonia. Tra le due squadre nel corso degli anni ci sono stati quattro scontri diretti e tutte le volte il match è finito in pareggio. Evidentemente è arrivato il momento di ribaltare questa statistica.

Il pronostico

Vista la bella quota di una possibile, quanto probabile, vittoria dell’Albania sul campo della Lettonia, interessa poco andare a vedere che cos’altro potrebbe succedere. Come spiegato, per la prima volta nella propria storia, questa partita non finirà in pareggio.

Le probabili formazioni di Lettonia-Albania

LETTONIA (3-5-1-1): Matrevics; Jagodinskis, Melniks, Balodis; Tonisevs, Jaunzems, Penkevics, Zalenkovs, Daskevic; Vapne; Regza.

ALBANIA (4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu, Hoxha; Laci; Manaj, Broja.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2