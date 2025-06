Pronostico Italia-Moldavia: serve una goleada per tenere viva la speranza

Italia-Moldavia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’incubo di mancare la qualificazione al Mondiale per la terza volta di fila è sempre più concreto per gli azzurri di Luciano Spalletti. Sabato l’Italia ha offerto una prestazione sconcertante a Oslo contro la Norvegia di Haaland e Odegaard ed è stata letteralmente presa a pallate dagli scandinavi (3-0), che a fine primo tempo avevano già risolto la pratica portandosi in vantaggio di tre gol. Sì, era solo la prima partita di qualificazioni ma adesso per raggiungere primo posto, l’unico che garantisce il pass diretto per la fase finale del campionato del mondo, l’Italia ha bisogno di una vera e propria impresa.

In sostanza deve vincerle tutte e sperare che la Norvegia, in questo momento a +9 sugli azzurri con due gare in più, non faccia lo stesso. L’obiettivo è arrivare allo scontro diretto con gli scandinavi, in programma a novembre nell’ultima giornata, con possibilità intatte di sorpasso: conterà molto la differenza reti, che ad oggi vede nettamente davanti i norvegesi (+10 contro -3). Insomma, schivare i playoff – fatali nelle ultime due campagne di qualificazione dell’Italia – non sarà affatto semplice. Oltretutto la panchina di Spalletti sembra diventare più traballante partita dopo partita: il commissario tecnico, apparso in confusione, è finito sul banco degli imputati insieme al presidente federale Gravina e non sono esclusi possibili ribaltoni nelle prossime settimane, specie se non dovesse arrivare una vittoria convincente contro la Moldavia, cenerentola del gruppo insieme all’Estonia.

Rivoluzione Spalletti?

Nella sfida di Reggio Emilia l’Italia ha l’obbligo di vincere ma soprattutto di segnare quanti più gol possibili in ottica differenza reti. Serve una goleada contro una selezione che in due partite ha subito ben 8 reti e le ha perse entrambe (0-5 contro la Norvegia e 2-3 contro l’Estonia).

Spalletti, alle prese con numerose assenze, potrebbe effettuare diversi cambi rispetto alla serata da incubo di Oslo. Sulla fasce, ad esempio, Zappacosta e Udogie non hanno convinto: al loro posto molto probabilmente toccherà a Dimarco e Cambiaso. In attacco salgono le quotazioni di Lucca, in ballottaggio con un Retegui che in Norvegia è stato impalpabile. Se il ct deciderà di cambiare modulo potremmo vedere in campo dal 1′ Orsolini, difficile da collocare se gli azzurri dovessero nuovamente scendere in campo con il rodato 3-5-2. In pochi, per farla breve, sono sicuri di una maglia da titolare dopo il disastro norvegese, eccetto Donnarumma.

Come vedere Italia-Moldavia in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Italia e Moldavia è in programma lunedì alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia è di nuovo nel caos più totale dopo gli schiaffoni rimediati in Norvegia e Spalletti dovrà essere bravo a mantenere i nervi saldi nel momento più complicato della sua gestione. La Moldavia non fa paura ma in questa situazione gli azzurri non possono permettersi di sottovalutare nessuno: peraltro negli ultimi due precedenti ufficiali con i moldavi (risalenti al biennio 2004-05), l’Italia ebbe la meglio con un solo gol di scarto. Fa ben sperare, invece, il 6-0 nell’amichevole dell’ottobre 2020. Nonostante le evidenti difficoltà, crediamo in uno scatto d’orgoglio della nazionale di Spalletti che contro la Moldavia dovrebbe segnare dai tre ai sei gol.

Le probabili formazioni di Italia-Moldavia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

MOLDAVIA (5-4-1): Avram; Cojocaru, Posmac, Baboglo, Mudrak, Reabciuk; Caimacov, Motpan, Rata, Ionita; Nicolaescu.

L'Italia riuscirà a vincere con almeno tre gol di scarto? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 4-0