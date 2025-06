Pronostico Finlandia-Polonia: vittoria e qualificazione

Finlandia-Polonia è una partita valida per la terza giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Dopo due partite giocate in questo girone di qualificazione, la Polonia è a punteggio pieno. Sono quattro invece i punti conquistati dalla Finlandia, che sa benissimo che avrà delle grosse difficoltà a prendersi una qualificazione diretta al prossimo Mondiale. E sa benissimo che sarà difficile anche tramite i playoff.

Certo, nel titolo abbiamo esagerato, visto che in questo raggruppamento c’è anche l’Olanda che ancora non ha giocato una partita, ma è evidente che la Polonia è una nazionale fortissima, con dei giocatori importanti e che di conseguenza ha ottime possibilità di chiudere davanti a tutti. Molto, comunque, se non tutto oseremmo dire, passa da questa trasferta in programma martedì sera in terra finlandese. E gli ultimi due incroci che ci sono state tra queste due formazioni ci dicono che partita ce ne sarà poca.

In che senso? Nel senso che la Polonia ha vinto contro la Finlandia segnando cinque gol a partita e solamente in una di queste ha subito una rete. Quindi al momento c’è un enorme divario tra queste due squadre, un divario che ci dice anche sarà durissima per la Finlandia riuscire a fare punti.

Come vedere Finlandia-Polonia in diretta tv e in streaming

La sfida Finlandia-Polonia è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Una gara che ha poco da dire, oggettivamente. Una gara che la Polonia vincerà senza particolari problemi e lo stesso match dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Magari anche una soddisfazione ai padroni di casa. Ma per la vittoria non ci possono essere davvero dubbi.

Le probabili formazioni di Finlandia-Polonia

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Lod, Kairinen; Hakans, Pohjanpalo, Antman.

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Piatrkovski, Bendarek, Kiwior; Frankowsi, Szimanski, Moder, Bogusz, Kaminski; Swidersi, Piatek.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1