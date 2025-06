Passo falso Berrettini: l’hanno beccato proprio con lei

Altolà Matteo Berrettini, il segreto del tennista romano è stato presto scoperto: ecco chi c’era insieme a lui a Torino dal suo mito Vasco Rossi.

Il diretto interessato, dal canto suo, ha scelto la strada del silenzio. Non una parola né sulle condizioni di salute e né, tanto meno, sul suo ritorno in campo. Ha preferito che a parlare fossero le immagini, e i video che ha postato, che lo ritraggono in campo mentre si allena, sono stati particolarmente efficaci nel far tirare un sospiro di sollievo a chi fa il tifo per lui.

Il timore dei suoi sostenitori era che il problema agli addominali, lamentato durante la parte finale della stagione sulla terra battuta, potesse in qualche modo compromettere la sua partecipazione ai tornei che si disputeranno su erba. Per fortuna, invece, Matteo Berrettini si è fermato in tempo, durante gli Internazionali d’Italia, evitando in questo modo che la situazione degenerasse e si facesse più difficile da gestire.

Il romano dovrebbe dunque tornare in campo in occasione del Boss Open, l’Atp 250 di Stoccarda che inaugura, di fatto, la parentesi sulla sua superficie preferita. Ma già che c’era, già che ha avuto l’occasione di farlo, ha ben pensato di godersi le ultime settimane e un po’ di libertà dal Tour, pur senza mai perdere il focus sul tennis, che al momento sembrerebbe essere la sua unica priorità.

Berrettini, salta il piano: si è fatto scoprire

Una delle sue passioni principali, dopo lo sport, è il tennis, tanto è vero che, quando ne ha occasione, va spesso ai concerti degli artisti che più gli piacciono. E infatti, nei giorni scorsi, era a Torino, a gustarsi lo show del mitico Vasco Rossi.

Matteo lo ha incontrato nel backstage e gli ha portato in dono una racchetta, salvo poi fermarsi per qualche minuto a chiacchierare con il suo mito. Pare proprio, però, che l’ex numero 6 del mondo non fosse solo, al concerto piemontese del cantante modenese. Pochi giorno dopo, infatti, sono apparse, ma su un altro profilo, delle fotografie inequivocabili, testimoni del fatto che Berrettini fosse, anzi, in dolcissima compagnia, durante quell’incontro tanto speciale.

Guarda caso, infatti, anche Federica Lelli ha avuto modo di incontrare Vasco dietro le quinte. E no, non è una coincidenza, ma un indizio che non può che essere interpretato in un modo. I due potrebbero non aver rotto, dunque, come si vociferava; sono soli bravissimi, questo bisogna ammetterlo, a mantenere il riserbo e ad evitare che si parli troppo di loro.